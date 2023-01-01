替代項 - Crono
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Writecream
writecream.com
A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
OnePage CRM
onepagecrm.com
獨特的 CRM 軟體可協助小型企業專注並增加銷售額。基於 GTD 和銷售額 原則上，我們的銷售工具包括聯絡人和通路管理。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
lemlist
lemlist.com
開始獲得回應的對話。個人化冷電子郵件、自動跟進並與所有管道的潛在客戶互動。 lemlist 是一款集銷售自動化和冷電子郵件軟體於一體的軟體。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加元件，為銷售專業人員提供潛在客戶、安排會議和跟進所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Troops
troops.ai
永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Humanic AI
humanic.ai
Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，無需資料倉儲即可揭開黑暗管道。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先進工具組使銷售人員能夠瞄準最適合的潛在客戶、培養優質潛在客戶並在 LinkedIn Sales Navigator 上預訂更多會議。
Contlo
contlo.com
向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的電子郵件會引發溫暖的商務對話。 使用根據您的需求量身定制的工具自動發送電子郵件和跟進。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一個內容管理和數位通訊平台，使金融服務專業人員、銷售人員、專業服務專業人員和其他人能夠充滿信心和目標地參與社交媒體和其他數位通訊平台。我們與 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作夥伴關係和強大的集成，以滿足每個客戶不同的安全、合規性和歸檔需求。
DripJobs
dripjobs.com
使用適合家庭服務專業人員的 DripJobs CRM 追蹤工作、自動跟進、發送估算等
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
ZipChat
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將您的電子商務轉換率提高 20%。 *根據我們的客戶，ZipChat 是與客戶互動和增加銷售的最有效方式。
InstaSalesAI
instasalesai.com
解鎖您的 Instagram。獲得更多自然流量。使用人工智慧透過新鮮內容建立您的信譽並最大限度地提高您的銷售額。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Upscale
upscale.ai
將前景轉化為收入 銷售參與平台可協助您的銷售團隊建立一致的管道並更快地實現收入目標
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Regie.ai
regie.ai
完全個人化的銷售推廣已經到來。使用 Regie.ai 在幾秒鐘內傳遞相關的銷售訊息。
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
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隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhooks - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶...