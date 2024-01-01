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克里托爾媒體服務兵。 Ltd. 是一家科技媒體新創公司，專注於品牌建立、社群媒體管理和影響者管理。 Cretorial 還擁有專有的人工智慧技術，該技術將顛覆流行語、標語、標題、主題標籤和其他類型微內容的創建方式。 Cretorial 的承諾是為每個人（從文案撰稿人到研究人員、從廣告代理商到商業領袖、從技術作家到行銷人員、從教育工作者到演示者、從創始人到初級員工）提供設計和提供卓越內容所需的文字。

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