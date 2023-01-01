Craftsy
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Craftsy」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Craftsy 是所有創意製作者的線上資源，您可以在這裡找到所需的一切 - 從基本指導到高級技術。
網站： craftsy.com
免責聲明：WebCatalog 與 Craftsy 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
DailyDictation
dailydictation.com
Vue.js Developers
vuejsdevelopers.com
AlgoExpert
algoexpert.io
ON3
on3.com
PentesterLab
pentesterlab.com
Clutch.co
clutch.co
Tasting Table
tastingtable.com
NetNerd
netnerd.com
Daftpage
daftpage.com
Ember
ember.co
Impeccable Stock Software
app.theimpeccablestocksoftware.com
Uteach
uteach.io