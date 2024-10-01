替代項 - Courier
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付費的方式向個人、公司和政府提供按需雲端運算平台和 API。這些雲端運算Web服務提供了各種基本的抽象技術基礎設施以及分散式運算建構塊和工具。其中一項服務是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允許使用者透過互聯網隨時使用虛擬電腦叢集。 AWS版本的虛擬電腦模擬了真實電腦的大部分屬性，包括用於處理的硬體中央處理單元（CPU）和圖形處理單元（GPU）；本地/RAM記憶體；硬碟/SSD儲存；作業系統的選擇；聯網;以及預先安裝的應用軟體，例如網頁伺服器、資料庫和客戶關係管理 (C...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款專為小型企業打造的一體化行銷平台。透過報告和分析、行銷 CRM、電子郵件行銷活動、新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶置於中心位置，從而更聰明地進行行銷並更快地發展業務。 Mailchimp 的行銷和 CRM 行動應用程式可協助您從第一天起就更聰明地進行行銷並更快地發展業務。無論您的工作地點如何，都可以存取所需的工具，並在幾分鐘內啟動並運行 - 無需任何經驗。有了 Mailchimp，您將永遠不會錯過進行銷售、吸引回頭客、尋找新訂閱者或分享您的品牌使命的機會。 使用 Mailchimp 用於： * 行銷 CRM - 透過 Mailchimp 的行銷 CRM 與您...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企業電子郵件行銷軟體的市場領導者。 AWeber 成立於 1998 年，擁有 20 多年的成功經驗，透過強大且簡單的電子郵件行銷軟體幫助全球超過 100 萬客戶可靠地與其潛在客戶和現有客戶建立聯繫。除了屢獲殊榮的 24/7 美國客戶支援之外，AWeber 還能夠快速建立響應式登陸頁面、載入和管理聯絡人、發送精彩電子郵件、發送即時推播通知以及分析結果，而無需成為技術高手。 AWeber 與 1,000 多個合作夥伴軟體解決方案合作，使客戶能夠與他們賴以營運和發展的應用程式和服務無縫整合。 AWeber 是一家私人公司，總部位於賓州查爾方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Cloud 是 Oracle Corporation 提供的雲端運算服務，透過 Oracle Corporation 管理的資料中心的全球網路提供伺服器、儲存、網路、應用程式和服務。該公司允許透過互聯網按需提供這些服務。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap 是一個電子郵件交付平台，供開發團隊在一個地方測試、發送和控制電子郵件基礎設施，並由 15 萬以上的每月活躍用戶提供支援。 Mailtrap 提供了處理電子郵件所需的所有工具。電子郵件測試 - 在臨時、開發和 QA 環境中測試您的電子郵件。電子郵件發送 - 發送有關生產的電子郵件。深入分析 - 控制您的電子郵件基礎設施效能。電子郵件測試可確保安全電子郵件測試在零風險環境中測試您的電子郵件。 Mailtrap電子郵件測試提供了一個假的SMTP伺服器來捕獲您的測試電子郵件。使用提供的工具，您可以捕獲 SMTP 流量、驗證 CSS/HTML、檢查垃圾郵件分數，並在發送電子郵件之前自動...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一個客戶參與平台，讓超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 12 億則訊息。全通路訊息平台支援電子郵件、推播通知、應用程式內訊息、簡訊和 Apple 的即時活動。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在輕鬆幫助您改善行動世界的客戶旅程。 OneSignal 提供直覺的個人化和分析工具、關鍵整合和開放 API，幫助各種規模的企業提供無縫訊息體驗並建立有意義的客戶聯繫。想要了解更多關於 OneSignal 的資訊？請觀看我們的短片，了解其實際效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您還可以聯繫 ...
Postmark
postmarkapp.com
Postmark 是開發人員和產品團隊真正喜歡的電子郵件傳送服務。每次發送交易和行銷電子郵件並將其發送到收件匣。 Postmark 透過並行但獨立的發送基礎設施路由交易和促銷訊息，從而保持了業內最佳的遞送聲譽之一。 透過郵戳，所有客戶都會收到： * 快速簡單的設定 Postmark 具有幾乎適用於所有程式語言的 API 程式庫，可無縫地融入任何堆疊。 * 故障排除工具 預設情況下，我們提供 45 天的完整內容歷史記錄、收件者資訊和訊息事件，以幫助您深入了解每個問題。 * 整合電子郵件範本 Postmark 附帶內容就緒、回應靈敏的電子郵件模板，在所有主要電子郵件用戶端中看起來都很棒。 * ...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold 幫助行銷人員創建和交付個人化、有針對性的電子郵件和簡訊行銷活動，以推動真正的業務成果。無論您是由一個人組成的團隊還是分佈在全球的團隊，我們的資源都可以讓您更輕鬆地建立簡單的、數據驅動的、跨渠道連接和轉換的行銷活動。我們還提供可自訂的範本（不僅限於高級帳戶）、實際客戶支援以及可與您一起擴展的功能。 * 計畫－跨團隊合作，積極主動地進行活動與客戶拓展。 * 設計—我們世界一流的編輯器和數百個響應式範本可協助您設計引人注目的行動電子郵件並測試有效的 CTA。 * 目標與參與— 根據您對客戶的了解，使用細分來提供更個人化的訊息，我們的自動化工具可協助您有效率地建立和...
Contlo
contlo.com
Contlo 是領先的生成式人工智慧行銷平台，可透過全通路行銷活動、即時生成式客戶旅程、人工智慧驅動的一對一超個人化細分以及有關客戶行為的可行見解來推動自主客戶參與。 Contlo 專為人工智慧優先的世界而打造，使現代企業能夠利用人工智慧來協調其端到端行銷。該平台幫助品牌提高客戶終身價值、提高客戶參與度並提供超個人化體驗以留住最有價值的客戶。 Contlo 受到數千家快速發展的企業的信賴，可透過吸引忠實客戶並在整個客戶生命週期中更快地做出數據驅動的決策來提高銷售。使他們能夠借助以下工具衡量和優化個人客戶體驗： * 針對每個顧客接觸點的自主個人化行銷活動： 透過電子郵件、簡訊、WhatsAp...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一個客戶參與平台，適用於渴望產生影響力的電子商務行銷團隊，這些團隊希望成為執行長精乾且強大、值得信賴的收入成長合作夥伴。我們的人工智慧驅動解決方案已被50個國家的2000多家中型企業以及沃達豐、鱷魚、新百倫和維多利亞的秘密等許多全球知名品牌採用。 SALESmanago 透過利用三個原則來實現收入成長最大化和改善電子商務 KPI 的承諾：(1) 客戶親密度，基於零資料和第一方資料創建真實的客戶關係； (2) 精準執行，透過超個人化提供卓越的全通路客戶體驗； (3) 成長智慧將人類和基於人工智慧的指導結合，實現務實、更快的決策，從而實現最大影響。更多資訊：www.sal...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一個電子郵件和簡訊行銷平台，具有一套專門用於幫助電子商務商店更快發展線上業務的功能。與主要電子商務平台的一鍵整合、預製自動化和電子郵件範本以及屢獲殊榮的 24/7/365 即時客戶支援使任何規模的品牌都可以輕鬆銷售更多產品，而無需支付過高的成本。加入超過 100,000 個使用 Omnisend 自動發展業務的電子商務品牌，透過快速建立、高度相關的電子郵件和簡訊來轉換客戶。 - 發送新聞通訊和有針對性的活動使用我們的拖放電子郵件生成器和各種現成的電子郵件模板，在幾分鐘內創建精美的可購物電子郵件。添加優惠券代碼、自動挑選和插入產品以及自動向非開啟者重新發送活動 - 所有這些都...
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一個頂級的客戶溝通平台，適用於您的支援、行銷和銷售。透過 HelpCrunch 提高轉換率和銷量、改善支援並實現更快成長。功能包括： - 即時聊天 - 聊天機器人 - 知識庫 - 電子郵件行銷 - 彈出視窗 免費試用 HelpCrunch 14 天。
GoZen
gozen.io
GoZen Notify 是一種人工智慧驅動的網路推播通知，可提高客戶參與度和保留率。您可以使用這個新時代的行銷管道： 產品公告 新部落格文章公告 發送個人化訊息 活動和直播提醒 基於位置的折扣提醒 GoZen Notify 具有提高客戶參與度和銷售的所有功能： 自動化 Android 推播通知 活動管理 智慧交付即時分析UTM Notify 受所有流行瀏覽器支持，例如Chrome、Firefox、Edge、Brave、Opera、Yandex 和Samsung Internet。它與 WooCommerce、WordPress、Wix、Shopify 和 BigCommerce 等平台無縫整...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信對話是建立顧客關係的核心。因此，我們為跨聊天、語音和視訊的行動應用程式建立了世界上最成熟的對話平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行業領導者每月使用 Sendbird 來提高數億用戶的交易量和忠誠度。事實上，Sendbird 為超過 3 億月度活躍用戶的應用程式內對話提供支持，每月向 1200 個全球客戶發送超過 70 億條訊息。示範Sendbird 的實際應用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 總部位於加州聖馬特奧，得到了re ICONIQ Growth、STEADFAST Capit...
Mailgun
mailgun.com
一組強大的 API，無論您使用 Python、Ruby、PHP、C#、Node.js 還是 Java，都可以讓您輕鬆地從應用程式發送、接收和追蹤電子郵件。簡單的 SMTP 整合和簡單的 RESTful API 消除了發送交易或大量電子郵件的混亂細節。無論您需要發送 10 封還是 1000 萬封電子郵件，都可以快速擴展。可搜尋的日誌意味著您始終知道您的電子郵件發生了什麼，而標籤則可以輕鬆地對您的資料進行 A/B 測試和報告，所有這些都透過我們的網路鉤子進行。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail（以前稱為 TransMail）是 Zoho 提供的專用交易電子郵件發送服務。 ZeptoMail 僅允許用戶發送交易電子郵件，這有助於我們確保可靠且有保障地交付您的交易電子郵件。設定選項 ZeptoMail 提供兩個設定選項 — SMTP 和電子郵件 API。使用 SMTP 只需幾個快速步驟即可將您的業務與 ZeptoMail 集成，或使用電子郵件 API 進行更深入的集成。單獨的電子郵件流 按網域、應用程式、用途等將電子郵件分類為稱為郵件代理程式的群組。 您可以使用唯一的 API 令牌和 SMTP 憑證查看重點報告並控制每個郵件代理程式的存取和電子郵件發送。電子郵件範...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款簡單的電子郵件行銷工具，使行銷人員能夠發送精美且個人化的電子郵件，創建可靠的管道來增加與訂閱者的互動並促進忠實的讀者和轉換。漂亮的模板、拖放建構器和基於參與的細分使行銷人員無需任何技術專業知識即可向大量訂閱者提供有針對性的內容。
Mailjet
mailjet.com
Mailjet 是一家強大的電子郵件服務提供商，全世界超過 150,000 家公司使用它來創建、發送和追蹤其行銷和交易電子郵件。 Mailjet 靈活的基礎設施可以自動擴展，透過我們的電子郵件 API 每小時發送高達 1500 萬封電子郵件（每個用戶），即使在發送高峰期也是如此。我們的專有架構基於低階優化程式碼和分散式快取策略，這使我們能夠實現盡可能快速的處理。 Mailjet 經過 ISO27001 認證並符合 GDPR，我們非常重視安全和資料隱私。 Mailjet 直覺的使用者介面提供 5 種語言版本（英語、法語、德語、西班牙語和義大利語），使行銷團隊能夠創建、測試和發送精美的電子郵件。我...
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
Transpond
transpond.io
管理訂閱者、設計精美的範本、建立自動電子郵件以及發送和追蹤活動。歡迎來到 Transpond－尖端的行銷平台。 試試 Transpond - 易於使用的行銷套件。創建出色的通信以發送給您的客戶並發展您的業務。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
UserWise
userwise.io
UserWise 是適用於遊戲的最先進的 liveops 引擎，使工作室能夠終身留住玩家。 UserWise 透過先進的細分工具、直覺的 liveops 日曆、視覺化行銷活動建立器和可自訂的框架，讓您掌握主動權。
Knock
knock.app
Knock 是靈活、可靠的通知基礎架構，專為隨您擴充而建置。使用我們的 API 吸引使用者、支援跨通路工作流程並管理通知首選項。 主要功能： - 範本管理 - 應用程式內通知 - 可觀察性 - 工作流程引擎 - 首選項 - 集成