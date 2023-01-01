替代項 - Correlated
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Cloze
cloze.com
智慧型行動應用程式可追蹤客戶、客戶、潛在客戶和潛在客戶，無需 CRM 的麻煩。自動整合收件匣、聯絡人、行事曆、電話、Evernote、電子郵件、通訊錄、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的關係管理。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Writecream
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A.I 為冷電子郵件和內容創作提供動力。
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smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
TheyDo
theydo.io
數位化設計思維以客戶為中心解決問題。使用經過驗證的方法大規模改造您的業務以產生突破性創新。
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透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
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Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
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召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Reply.io
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Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
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salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
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Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
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將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
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端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
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永遠不會錯過部隊的收入訊號。直接從 Slack 和 Microsoft Teams 輕鬆更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免費開始使用。
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Heap 提供了一種更聰明的方式來建立數位產品。透過全面的資料收集和結構化流程，Heap 幫助產品經理了解使用者、做出數據驅動的決策並創造令人愉悅的數位體驗。
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享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI 的先進工具組使銷售人員能夠瞄準最適合的潛在客戶、培養優質潛在客戶並在 LinkedIn Sales Navigator 上預訂更多會議。
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從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
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People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
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Humanic PLG CRM 的工作原理就像通往 HubSpot 的坡道，無需資料倉儲即可揭開黑暗管道。
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MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
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ChurnZero 是一款客戶成功軟體，可協助企業了解客戶的產品使用情況、評估他們的健康狀況，並為企業提供管理和自動化客戶體驗的方法。
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Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
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向自主生成行銷問好。 Contlo 是一個下一代行銷平台，專為人工智慧第一世界而建置。 由您品牌的人工智慧模型和自主人工智慧代理提供支援。
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Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
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tealium.com
Tealium 是一家總部位於美國的美國公司，於 2008 年在加州聖地牙哥成立，銷售企業標籤管理、API 中心、具有機器學習功能的客戶資料平台以及資料管理產品。
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使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
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將前景轉化為收入 銷售參與平台可協助您的銷售團隊建立一致的管道並更快地實現收入目標
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Acquia 是一家軟體即服務公司，由 Dries Buytaert 和 Jay Batson 共同創立，為開源 Web 內容管理平台 Drupal 提供企業產品、服務和技術支援。
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