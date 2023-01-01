Copyscape 提供免費的抄襲檢查器，用於在線查找網頁副本，以及兩個更強大的專業解決方案，用於防止內容盜竊和內容欺詐：

網站： copyscape.com

免責聲明：WebCatalog 與 Copyscape 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。