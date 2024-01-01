Convosight 的使命是讓社群創作者從其社群中獲得可持續的收入。 為希望建立、發展、參與和貨幣化線上社群的社群建構者建構首個此類社群管理平台。 Convosight 最初是為 Facebook 群組推出的，如今已有超過 10 萬個 Facebook 群組信任 Convosight 來管理超過 7 億名會員。 Convosight 的解決方案包括： 1. 與全球領導品牌合作，創建、設計和執行創新的社群行銷活動，幫助品牌聯繫、吸引和激活社群中的目標受眾。 2. 在Facebook上建立品牌社區，與目標消費者建立共同擁有的共享空間。該群組是您品牌的線上聚會場所，您可以了解客戶、激發對話、提出問題、舉辦活動、組織有趣的挑戰和參與活動、創造積極情緒並培養大使。

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