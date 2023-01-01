替代項 - ContentStudio
Sniply
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Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Scoop.it
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Scoop.it 讓專業人士和企業能夠透過其內容管理工具研究和發佈內容。
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Blogely 是關於全面的研究、無縫的寫作體驗、完整內容的包羅萬象的組織、適合非技術人員的簡單頁面 SEO、方便地訪問抄襲掃描程序，當然還有在 CMS（WordPress、Ghost、Medium、等）平台。它透過更有效率地組織部落格內容和搜尋引擎優化，幫助部落客自然地增加網站流量。
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SpidWit
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Spidwit 尋找並整理網路上的內容。它在數千個最佳網站中進行搜索，以提供行業特定的高品質新聞、影片、圖像和報價，從而節省時間和精力。
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Re4m 是一個基於雲端的創意平台，可讓品牌團隊、設計師和本地行銷人員大規模規劃、製作和發布鼓舞人心的高效能內容和創意活動。 Re4m 由經驗豐富的行銷從業人員團隊打造，簡化了從最初想法到發布和推廣內容的脫節且繁瑣的創意製作流程。 Re4m 的核心是一個視覺協作引擎，它使企業、團隊和個人能夠對所有類型的內容（數位視訊、pdf、圖像、即時網站、設計文件等）提供即時互動回饋。一旦內容正確、合規並獲得批准，Re4m 就會提供閉環流程，使內容能夠發佈到第三方解決方案。
EasyContent
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EasyContent 透過自動化工作流程、審核管理、即時協作、通知和報告幫助您提高內容團隊的生產力。
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Fugo 是一款基於雲端的智慧數位看板內容管理軟體 (CMS)，讓任何規模的企業都可以輕鬆遠端管理從小到大螢幕網路的內容。憑藉現代且友善的使用者介面，控制 1 或 100 個螢幕非常簡單。
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RELAYTO 將您的 PDF、簡報、影片和其他內容轉換為具有即時品牌推廣、分析等功能的互動式 Web 體驗
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