替代項 - Contacts+

iCloud Contacts

icloud.com

您可以使用 iCloud.com 上的「通訊錄」來讓您的聯絡人井井有條且易於找到。您所做的更改會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「通訊錄」應用程序，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。