替代項 - Constant Contact

Bixpand

bixpand.ai

Bixpand.com 是成長最快的中小企業銷售加速平台。它設計易於使用，適合行動設備，並且適合中小型企業。 Bixpand.com 是一個 100% 免費的 CRM，擁有無限的聯絡人以及最好的 CRM 行銷自動化工具。對於電子郵件行銷活動，有 60 多個預先建置的電子郵件範本免費提供，適用於所有類型的產品和服務。電子郵件和文字行銷活動追蹤和自動化電子郵件行銷有助於為企業創建最佳的電子郵件行銷活動和文字行銷活動。 Bixpand.com 與其他電子郵件行銷公司集成，以實現電子郵件傳送和自動化。 Bixpand.com 在網路上尋找潛在客戶，從行銷活動中收集潛在客戶，為銷售團隊提供現代工具包，將...