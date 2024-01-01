替代項 - ConnectQR
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 碼掃描器是最快、最用戶友好的網路應用程式。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
QR.io
qr.io
產生完全客製化的 QR 碼，包含顏色和形狀、徽標，並追蹤有多少人掃描您的 QR 碼、掃描地點和日期。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
elink.io
elink.io
使用 Web 連結建立任何內容。 elink 擁有保存書籤和建立網頁、電子郵件通訊、RSS 網站小部件、社交生物連結、社交牆、自動化內容等所需的一切。在幾分鐘內創建內容！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Short.io
short.io
Short.io 是一個白標籤 URL 縮短器，可在品牌網域上建立短連結。縮短、自訂並與您的受眾分享品牌 URL。
Revue
getrevue.co
建立忠實的觀眾。 Revue 讓作家和出版商可以輕鬆發送社論通訊並獲得報酬。
RocketLink
rocketlink.io
將重定向像素、自訂號召性用語、自訂網域新增至您共享的任何鏈接，自訂連結縮圖外觀並重定向任何點擊的人。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受眾研究觸手可及。 快速發現客戶的痛點、他們需要什麼解決方案以及他們渴望支付什麼費用。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一體式 WhatsApp 商業解決方案，我們的產品包括官方 WhatsApp API、聊天機器人、基於 WhatsApp 的 CRM、自動化、與許多工具的整合等。
Radio.co
radio.co
想創建一個廣播電台嗎？透過一個易於使用的平台自動化您的日程安排、直播和追蹤聽眾。歡迎來到 Radio.co。
Placer.ai
placer.ai
透過 Placer.ai 的位置智慧和人流洞察，做出更明智的房地產決策並達成更多交易。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一個病毒式和推薦行銷平台，用於發起排名競賽、抽獎、預發布和推薦計劃。
ShareASale
shareasale.com
與 ShareASale 合作，成為我們值得信賴的聯盟行銷網絡的一部分。我們的網路為我們的合作夥伴提供行銷解決方案。
QR Code AI
qrcode-ai.com
獨特且藝術的二維碼在線生成器 將您的二維碼變成人工智慧傑作 轉變您的品牌行銷
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一項影響者行銷服務，使品牌和影響者能夠聯繫、協作並實現他們的目標。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解網路上真實情況的更便宜、最快且最簡單的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 為那些不尋求高級報告或企業功能的人們提供乾淨、直接的書寫體驗。
Barcode.so
barcode.so
常規的二維碼很無聊。 美麗的 AI 生成的 QR 碼讓您的觀眾渴望掃描它們。 超過 25 種風格可供選擇或僅使用您自己的風格
BrandBucket
brandbucket.com
原創品牌名稱市場，擁有超過 100,000 個專家策劃的企業名稱可供選擇。從我們的團隊獲取匹配的 .com 和徽標以及免費的品牌建議。
Eredom
eredom.com
歡迎來到艾瑞多姆！探索未註冊的品牌商業網域！搜尋可用且可品牌化的商業 .com 網域！
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先進的線上二維碼產生器，榮獲 ProductHunt 最具創新產品獎。它受到 147 個國家超過 850,000 個品牌的信賴。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可樂、歐舒丹、三星、TikTok、環球影城、希爾頓酒店等。該公司為企業和個人品牌提供廣泛的二維碼解決方案。自 2018 年推出以來，QR TIGER 已為數千名關鍵意見領袖、個人品牌、中小企業和財富 500 強公司提供了物理到數位的存取。隨著近年來非接觸式系統在全球的普及，QR TIGER作為最簡單、直接且全面的二維碼生成軟體為更多的客戶服務。 QR TIGER 的解決方案包括： ✓ 適...
WANotifier
wanotifier.com
您的客戶正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他們發送大量 WhatsApp 訊息，官方 API 費用可享 0% 額外加價！
SummarAIze
summaraize.com
10 分鐘內播放 10 倍播客和影片內容。 SummarAIze 將您的音訊和視訊內容重新調整為引人入勝、可分享的社交貼文、電子郵件內容、摘要、引言等！
eKyte
ekyte.com
eKyte 指導數位行銷團隊規劃和製作線上活動、分析和優化結果。人工智慧會完成剩下的工作。
Chainfuel
chainfuel.com
借助Chainfuel 強大的電報機器人和網絡應用程序，您只需點擊幾下即可自動保護您的群組免受垃圾郵件發送者和詐騙者的侵害，跟踪您的群組指標，吸引並留住您的用戶。
QRfy
qrfy.com
創建您自己的二維碼並促進您的業務或想法。 輕鬆產生、管理和統計追蹤您的 QR 碼。
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一個開創性平台，旨在徹底改變數位行銷活動的開發、批准和啟動方式。 Approved Social 的核心是一個協作回饋和審批引擎，使行銷團隊、代理商和品牌能夠簡化創意審批流程、縮短週轉時間並提高生產力。主要功能： 即時協作：Approved Social 透過為團隊成員和客戶提供統一的空間來快速審查和批准行銷資料，從而促進即時協作。告別電子郵件鍊和繁瑣的來回。輕鬆回饋：該平台允許利害關係人直接提供有關廣告創意的精確回饋，使溝通清晰、高效且可操作。這就像有一個用於創意討論的數位白板。版本追蹤：追蹤更改和修訂從未如此簡單。透過 Approved Social，您可...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智慧驅動的全通路對話套件，用於客戶互動。一體化 SleekFlow 平台可跨每個人常用的訊息傳遞管道（包括 WhatsApp、Instagram、即時聊天等）創建無縫且個人化的客戶旅程。 SleekFlow 致力於透過幫助公司將所有工作流程圍繞著有意義的對話來塑造溝通的未來。從行銷和銷售到支援團隊，SleekFlow 利用其尖端的對話式 AI 功能簡化了業務運作。透過自動化日常任務、優化客戶互動並提供無與倫比的支持，客戶至上的解決方案使企業能夠實現前所未有的可擴展性和成長。 SleekFlow 位於新加坡、香港、馬來西亞、印尼、巴西和阿聯酋。 2022年，這家新創公司...
Autonix
autonix.io
QR 碼無處不在，對於 Autonix 來說，它們非常有價值。 Autonix 是一款強大的二維碼追蹤解決方案，面向機構、市場、零售、醫療保健、政府等，適合大大小小的組織。
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在頁面上顯示媒體和我們的獲利功能，而無需將訪客引導至其他頁面。美國的創作者經濟平台。媒體和貨幣化。
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目標流量產生器來最大限度地提高您的網站流量。根據您的特定要求客製化您的行銷活動，輕鬆吸引成千上萬的訪客。只需幾個簡單的步驟即可客製化您的行銷活動，從而充分發揮您網站的潛力。 Getthit 的流量產生器是提高網站流量的終極解決方案。
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一種店內客戶追蹤系統，包括視訊和攝影機追蹤、資料收集和整合。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先進的 AI 驅動的聯盟行銷發現 SaaS 應用程序，用於發布商管理。該平台提供對發布商網站的深入分析以及用於聯盟招募的資訊和工具。平台內的機器學習可確保結果變得更有針對性，因為它可以了解使用者的喜惡，從而幫助找到最好的聯盟行銷人員。如需了解更多信息，請訪問 www.publisherdiscovery.com
Echo AI
echoai.com
發揮生成式人工智慧的力量。分析您的客戶對話和團隊績效，以挖掘隱藏的見解、抓住機會並降低風險。
QRStuff
qrstuff.com
免費 QR 碼產生器和線上 QR 碼創建器。無需註冊。為網站 URL PDF、圖像、出勤追蹤、YouTube 影片、Google 地圖位置、Facebook、聯絡方式或 27 種 QR 碼類型中的任何一種創建無限量且不會過期的免費 QR 碼。
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro 是一款功能強大的網路廣播平台，擁有智慧自動化系統、DJ 管理以及即時音訊串流和預定內容之間的無縫轉換，無論您是個人表演還是大型媒體，都可以幫助您保持直播狀態出口。創辦、管理和推廣您的廣播電台從未如此簡單。
Linkz.ai
linkz.ai
懸停時自動提供豐富的連結預覽，讓訪客留在您的網站上。只需 2 分鐘即可在您的網站或部落格上安裝 Linkz.ai，並在懸停時立即獲得自動豐富的連結預覽。 Linkz.ai 預覽可協助您的訪客從連結內容中取得上下文，而無需在瀏覽器標籤之間跳轉，最重要的是，無需離開您的網站。
Carts Guru
carts.guru
透過專為電子商務商家設計的先進行銷自動化軟體，追蹤每個銷售線索，轉換每筆銷售，並快速發展您的電子商務業務。只需點擊幾下，您就可以針對客戶旅程的認知、考慮和善後階段構建和定制一流的營銷活動，然後只需點擊啟動，我們就會處理剩下的事情。使用我們的多通路功能，您可以將簡訊、電子郵件和 Facebook Messenger 組合成一個有凝聚力的行銷活動，以接觸每位客戶，讓他們做出最佳反應，並最大限度地提高您的回報。 Carts Guru 為您提供針對所有最受歡迎的電子商務用例的預先建置行銷活動： 放棄的購物車行銷活動 - 自動重新定位每個將商品放入購物車然後在結帳前放棄的訪客。客戶贏回活動 - 提醒老客...
LaunchList
getlaunchlist.com
建立早期用戶的病毒式等待名單。 透過發布前遊戲化的病毒式候補名單，節省發佈時間並為您的早期產品獲得更多註冊
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免費且無限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 電子郵件追蹤服務，可在寄件匣中提供即時桌面通知和 WhatsApp，例如雙勾標記 (✓✓)。單一藍色勾號 ✓ 表示電子郵件已傳送，但收件者尚未開啟。雙藍色勾號 ✓✓ 表示您的電子郵件已被收件者打開，灰色勾號表示電子郵件未被追蹤。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的動態二維碼 為您的品牌創建、追蹤和管理動態二維碼
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款即時聊天和即時通訊應用程序，目標是： - 線上社群- 虛擬活動- 心理健康支援提供者- 團隊溝通- 即時交易- 教會服務- 教育網路研討會- 即時視訊串流，允許用戶透過私人、公共和公共場所進行參與信差式的群組對話。它提供了一系列廣泛的功能、高級自訂選項，如果適合您，還附帶永久免費計劃。輕鬆安裝，幾分鐘內即可開始使用。立即為您的網站添加一個動態的社交中心，您將看到參與度的上升！
Hidemyacc
hidemyacc.com
多重登入反偵測瀏覽器 - 在 01 裝置中建立具有不同設定檔的無限帳戶，而不是使用多真實裝置或虛擬機
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ 是一款社群媒體優化套件，可讓用戶管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社群媒體影響力。
Multiview
multiview.com
VisitorView 是一款網路分析軟體，可將造訪您網站的公司的 IP 位址與我們的資料庫進行匹配，以便告訴您這些企業的名稱等資訊。