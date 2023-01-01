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CommonFloor.com 是印度領先的線上房地產入口網站，可透過手機上的 CommonFloor 應用程式簡化您的房地產和房地產搜尋。透過應用程式發布您對出售或租賃房產或公寓的要求，並讓數百萬賣家和買家看到。瀏覽該應用程序，以了解班加羅爾、孟買、德里、海得拉巴、浦那和更多城市的待售或出租公寓。取得三維視圖、天空視野以及公寓、別墅、公​​寓、地塊、商店、商業辦公室和建築樓層的局部遊覽，讓您的決策更加輕鬆。

網站： commonfloor.com

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