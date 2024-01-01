替代項 - Collabstr
Pictory
pictory.ai
Pictory 強大的人工智慧使您能夠使用文字創建和編輯專業品質的視頻，無需技術技能或下載軟體。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可協助您取得在 YouTube 及其他平台上更快增加受眾群體所需的工具和知識。
Minea
app.minea.com
Minea 是終極電子商務產品搜尋工具。 Minea 追蹤所有網路上的所有廣告。 Facebook 廣告、影響者產品置入、Snapspy、所有網路都被追蹤。停止為一個網路支付 149 歐元的 adspy 費用，並發現 Minea。
Ripl
ripl.com
Ripl 讓小型企業能夠在幾分鐘內創建具有專業外觀的動畫影片、拼貼畫、幻燈片和分層靜態圖像帖子，以及立即安排或發佈到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部透過簡單易用的行動和桌面瀏覽器應用程式實現。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智慧以您的品牌語言生成和分享影片、輪播、單一圖像貼文。
Bio Link
bio.link
生物連結可讓您連結到所有頁面（網站、商店、部落格、社交貼文、影片等），讓您的受眾更容易發現您的所有內容。 該 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台僅允許簡介中存在一個連結。透過 Bio Link，您可以使用單一連結將所有頁面新增至您喜歡的平台。它的速度也非常快，非常優雅，並且針對點擊進行了優化，您還可以永遠免費享受分析、主題、嵌入等功能。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支援的字幕提升您的影片 🚀 輕鬆的字幕、完美的表情符號和智慧突出顯示的關鍵字，全部由人工智慧產生。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可自訂的 WordPress 社群媒體來源外掛。顯示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 來源 - 受到 130 萬用戶的信任。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 網站和部落格的社群媒體自動化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多個社交平台上自動發布、轉發、交叉發布和自動安排您的內容。自動將您的 WordPress 內容和部落格文章或任何其他來源的文字、圖像、連結和影片分享為社交媒體貼文。 Blog2Social 為您提供了許多選項，讓您的社群媒體管理更快、更輕鬆。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企業和影響者使用的免費生物連結工具。最大限度地發揮每項數字計劃的影響。專為行動裝置設計。結果是神奇的。
Inflact
inflact.com
Instagram 行銷工具包 使用智慧工具調整您的 Instagram 帳戶以適應業務 – 建立目標受眾、與客戶互動並規劃內容。只需 3 個步驟即可幫助潛在客戶發現您的產品並建立品牌忠誠度。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智慧驅動的字幕，在幾秒鐘內從您的部落格製作引人入勝的小型社交影片。
Connectio
useconnectio.com
自動化並優化您的 Facebook 廣告。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Zlappo
zlappo.com
使用最聰明的 Twitter 自動化應用程式快速增加您的受眾。其他人安排推文。我們提供結果。
LiveReacting
livereacting.com
運行互動式直播。 LiveReacting 透過為您的直播添加預先錄製的影片、遊戲、倒數計時和民意調查，幫助您獲得更多追蹤者和參與度。
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 見解可協助您的業務 - 詳細分析全球或按地區的任何主題。創建基於地圖的獨特視覺化效果，顯示整個國家、地區或世界的推文活動。我們強大的查詢和過濾工具使您能夠專注於您感興趣的特定領域。
Yarr TV
yarr.tv
Multiply the reach of your social media with our solutions: social TVs, social media walls, widgets, chats, contests and polls that will increase engagement in your social media and grow your business.
FollowerAudit
followeraudit.com
Followeraudit helps you find fake Twitter followers from your or any other public Twitter account. You can remove these fake followers from your account directly using our dashboard. Along with this you also get various other features in the paid version such as - Compare Twitter audit reports of mu...
elv.ai
elv.ai
我們結合人工智慧和訓練有素的人類主持人的力量，在社交媒體資料和網站上促進安全和文明的線上討論。人工智慧會自動偵測並隱藏有害評論，而人類版主則透過防止誤報來保障言論自由。我們帶來了一個複雜的社群管理工具，它不僅可以自動調節線上討論，還可以提供有關您的受眾及其情緒的見解。它將所有社群媒體資料和網站的社群管理整合到一處，提供社群的全面概覽。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 軟體的擁有者或被授權人。它是一種產品搜尋工具，可為用戶提供在社交網路（包括 Facebook）上收集的數百萬則廣告。 Dropispy 憑藉其非常先進的搜尋工具，使電商能夠找到獲勝的產品。
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厭倦了整天回答客戶同樣的重複問題？您是否厭倦了熬夜查看客戶的私訊？成千上萬的數據讓你時時腦力激盪？嗯，不用擔心了！我們已建立並從 Facebook 獲得了高級權限，因此您無需這樣做。當我們的應用程式已經這樣做時，為什麼要創建自己的應用程式還要經歷 Facebook 的拒絕流程或批准。我們簡單的拖放編輯器將讓您的機器人在幾分鐘內啟動並運行。 chatgpt 準備就緒，您只需提供 Open AI 帳戶中的 API 金鑰即可。我們提供最完整的 Facebook 和 Instagram 行銷工具服務。
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一種連結管理解決方案，允許用戶將內容/材料合併到單一連結中。使用者可以列出社交媒體連結、建立媒體工具包或在自訂頁面上包含任何重要資訊。用戶還可以添加社交圖示、縮圖、影片預覽等，並為每個帳戶保留多個可以相互連結的頁面。
Cretorial
cretorial.ai
克里托爾媒體服務兵。 Ltd. 是一家科技媒體新創公司，專注於品牌建立、社群媒體管理和影響者管理。 Cretorial 還擁有專有的人工智慧技術，該技術將顛覆流行語、標語、標題、主題標籤和其他類型微內容的創建方式。 Cretorial 的承諾是為每個人（從文案撰稿人到研究人員、從廣告代理商到商業領袖、從技術作家到行銷人員、從教育工作者到演示者、從創始人到初級員工）提供設計和提供卓越內容所需的文字。
Convosight
convosight.com
Convosight 的使命是讓社群創作者從其社群中獲得可持續的收入。 為希望建立、發展、參與和貨幣化線上社群的社群建構者建構首個此類社群管理平台。 Convosight 最初是為 Facebook 群組推出的，如今已有超過 10 萬個 Facebook 群組信任 Convosight 來管理超過 7 億名會員。 Convosight 的解決方案包括： 1. 與全球領導品牌合作，創建、設計和執行創新的社群行銷活動，幫助品牌聯繫、吸引和激活社群中的目標受眾。 2. 在Facebook上建立品牌社區，與目標消費者建立共同擁有的共享空間。該群組是您品牌的線上聚會場所，您可以了解客戶、激發對...
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球領先的高品質 Instagram 追蹤者、按讚和觀看次數提供者。該公司於 2012 年由一群社群媒體專家創立，他們希望幫助其他人發展 Instagram 個人資料，從那時起就成為了行業內的巨頭。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳洲第一個社群媒體存檔工具，在建造時考慮到了政府合規性。 Brolly 在墨爾本創建，旨在提供簡單、創新的存檔解決方案，滿足合規標準，包括在澳洲儲存數據，因此您的記錄受到澳洲資料隱私法的保護。 良好的社群媒體參與意味著進行大量對話。如果您的組織透過其社交管道提供重要訊息，您應該記錄它們。 一旦您連接上，布羅利就會開始收集歷史和即時內容，因此您無需這樣做。透過 24/7 社交記錄管理在一處查看所有內容。 Brolly 使其易於匯出、受當地支援並且使用起來很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力於為該公司提供全面的系統，以管理其品牌屬性、身份以及整個網絡和所有主要社交網絡（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的關係。 Brandle 的使命是成為社群媒體治理和網路形像管理的值得信賴的來源，並提供幫助每個企業管理、保護其品牌的功能。
BotRemoval
bot-removal.com
借助 BotRemoval，您有一個絕佳的機會來分析、清理和保護您的 Instagram 帳戶。利用 BotRemoval 的掃描功能來偵測不需要的追蹤者，例如機器人和商業帳戶。 有效清除追蹤者清單中阻礙參與率成長的垃圾帳戶。啟動保護功能，您的追蹤者中將不再有機器人！
BitSignal
mybitsignal.com
數位名片專業人士對此讚不絕口。分享您的聯絡資訊、應用程式、網站和社交關係。立即建立您的免費個人資料 - 無需應用程式。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 為世界領先品牌提供可擴展的混合人工智慧和人工內容審核解決方案，使社群能夠發揮最佳水準。透過無縫過濾符合任何品牌規格的多媒體內容，確保從市場到虛擬世界的數百萬客戶獲得積極的用戶體驗。 WebPurify 使用人類內容審核團隊和人工智慧解決方案提供內容審核和審查服務。透過將 WebPurify 的 AI 工具與現場團隊結合，WebPurify 能夠為品牌提供最準確的內容審核：每週 7 天、每天 24 小時。無論您的業務需要什麼，我們都能為您提供解決方案。 WebPurify 的可擴展混合人工智慧和人工內容審核服務包括： * 髒話過濾和文字審核 * 影像審核 * 影片審查與審...
Twtpoll
twtpoll.com
Twtpoll 提供多平台社群媒體調查和測驗。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒體參與度並在 Twitter / X 上發展您的業務 TweetAI.com 可以幫助您： * 單條推文：在幾秒鐘內激發您的下一條推文。 * 主題：激發您的主題。 * 回覆：使用我們的免費 Chrome 擴充功能，只需單擊即可激發您的回覆。 * 重寫器：重寫您的流行且常青的推文，以添加一點新意。 * 語氣：使用自訂語氣來搭配您或您的品牌的聲音。 從今天開始使用 Tweet AI，永遠不會想不出接下來要發什麼推文。
Trooya
trooya.com
Trooya 是一個基於雲端的社群媒體聯絡中心，讓您能夠回應客戶、解決他們的問題並贏得他們的善意。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 為內容創作者、企業和企業提供社群媒體保護。 Spikerz 相信，保護社群媒體帳號已成為當今的關鍵任務。不幸的是，駭客攻擊、封鎖和帳戶遺失的數量不斷增加，而沒有人為完全依賴這些管道的企業提供幫助。 我們在以下領域提供全面保護： * 駭客與網路攻擊 * 平台禁令和暫停 * 身份盜竊和冒充 * 機器人和假粉絲攻擊 * 影子禁令和平台條款違規 * 網路釣魚攻擊與詐騙
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一項優質的社群媒體行銷和成長服務，可自動執行您的社群媒體活動，以提升您的線上形象。 Somiibo 在互惠關係的基礎上工作，它與其他用戶互動以從這些用戶那裡獲取社交訊號。 Somiibo 充當您的個人行銷機構，推廣您的線上品牌，協助您進行網路行銷過程。 Somiibo 由 Ian W. 於 2017 年創立，目前擁有 3 名出色的員工來維持其營運！
Ready For Social
readyforsocial.com
我們所做的一切的核心是我們的 ReadyForSocial 軟體平台。借助它，我們使您的#marketing 和#sales 團隊能夠更有效地與 B2B 客戶進行溝通。透過#SocialSelling，我們幫助銷售專業人士在 #SocialMedia 上變得相關，以便他們能夠成功地與客戶、潛在客戶和合作夥伴建立聯繫並互動。我們的社群媒體軟體具有經過驗證且可衡量的投資回報率，可提高收入和銷售效率。
Rav
rav.ai
RAV.AI 旨在利用人工智慧徹底改變影片編輯和發布。 RAV.AI是一項基於人工智慧的影片編輯服務，採用高度先進且專業的影音處理技術，讓您的影片具有專業美感。 該平台允許用戶上傳原始影片片段，並立即提供經過專業編輯的影片。 該應用程式最受歡迎的功能之一是用戶能夠使用另一個影片作為靈感影片來編輯其影片。使用者可以重新提交帶有評論的修訂，直到他們對項目 100% 滿意為止。 RAV.AI 編輯包括配樂、視覺效果、文字圖形、過渡和視訊節奏。用戶可以分別上傳影片、音訊、圖片文件，為創作提供無限可能。 RAV.AI 不僅是一個編輯服務，而且是一個完整的社群媒體自動化平台。一旦獲得最終視頻，用戶...
Publing
publing.co
Publing 從社交媒體平台收集帖子，並在預先設計的螢幕、網站、廣告螢幕和戶外廣告上顯示這些帖子。 Publing 使用內容管理功能，透過精心設計的完全客製化螢幕幫助企業建立線上交流。 出版將有關企業的真實內容轉變為令人印象深刻的行銷工具！
Panvy
panvy.com
Panvy 可以幫助您快速、輕鬆地發展您的 SMM 業務。 Panvy的團隊已經成功完成了多個領先市場的尖端SMM專案。今天，Panvy 讓您可以分享 Panvy 的成功，只需點擊幾下滑鼠即可獲得自己的線上業務，只需 5 美元。不要錯過今天開始獲利的機會。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基於 Windows 的應用程序，可讓用戶在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播視訊平台上播放預先錄製的影片。它還支援多個社交媒體帳戶。透過使用直播影片進行影片行銷，獲得更多觀看次數並吸引更多受眾。此流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上進行直播。它提供詳細的培訓和 24/6 即時聊天支持，並且不需要任何第三方應用程式。
Growapp
growapp.digital
IA 支援社群媒體管理工具，用於編寫、批准、安排、分析和比較社群媒體上的內容。
EmbedStories
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的 UGC 平台，可協助品牌在客戶的協助下提高參與度、建立信任並銷售更多產品。 EmbedSocial 透過提供與所有主要社交媒體網路的官方 API 整合並創建將 EmbedSocial 客戶的用戶生成內容與其網站同步的服務來實現這一目標。 EmbedSocial 收集的內容類型包括客戶照片、評論、故事或在社交媒體上或透過我們的本機工具分享的整個貼文。
Drop
usedrop.io
Drop 讓品牌和零售商能夠透過 Instagram 私訊直接進行銷售，從而徹底改變社交商務。 透過 Drop 的平台，企業可以輕鬆地在社群媒體上吸引受眾，提高轉換率，並將追蹤者轉變為終身客戶。
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai是一種創新工具，誕生於尖端人工智慧技術和Dream100 Engagement的強大策略的交叉點。用於使用人工智慧透過類似人類的評論與 Dream100（可以影響特定領域的 Dream 客戶的 LinkedIn 創作者）的 LinkedIn 貼文互動。由於缺乏信任，大多數 B2B 創辦人或服務提供者的冷 DM/郵件回覆率低於 1%。為了建立信任並將回應率提高到 30%，他們需要在推銷服務之前直接與夢想客戶或 Dream100 接觸。我們的軟體將每天手動參與的時間從 5 小時減少到 1 小時。
CrowdSpark
crowdspark.com
CrowdSpark 是一款一體化解決方案，可供品牌和媒體公司透過收集、管理和發布用戶生成的內容來建立聯繫和社群。
eCairn
ecairn.com
eCairn 是一家專注於銷售、行銷和社群管理社交智慧的軟體公司 eCairn 為財務顧問提供社交媒體勘探解決方案，以發現數位富人群體並建立促進業務發展的關係。 進一步來說： * 在Twitter、部落格和LinkedIn 上繪製「富裕人群部落」並介紹潛在客戶- 例如：獨角獸公司的關鍵員工、灣區的企業家社區、特定地點的名人、非營利組織的董事會/受託人/關鍵人物，頂尖大學校友...... * 使用人類助理和演算法即時聆聽這些數位財富。 * 透過電子郵件和財務行動應用程式提供每日見解 顧問可以用來了解前景並發展關係。 * 衡量社群網路的努力。
Beauty Clout
beautyclout.com
Beauty Clout 是一個美容和時尚影響者市場。
Audiogram
getaudiogram.com
Audiogram 創建了強大的工具，幫助音訊創意人員透過社群影片吸引其播客應有的受眾。聽力圖將您最好的音訊時刻轉化為引人入勝的聽力圖。 * 吸引新聽眾。 在製作了 1000 多個播客後，我們有信心為成功的促銷策略建立內容。我們的聽力圖經過精心設計，能夠脫穎而出並被分享。 * 迷人的設計。 應大眾需求，我們擴大了代理服務範圍。我們的設計師熟練地將當前的設計趨勢與您獨特的品牌融合起來，以展示您的音訊。留下更好的第一印象並吸引觀眾。 * 按照您的日程安排。 使用我們的自助應用程式快速輕鬆地建立和共享聽力圖。對於代理客戶，我們還提供當天服務以適應任何發佈時間表。
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo 是一家領先的 YouTube 數位代理商，與歐洲頂級品牌合作，迄今為止，共有超過 160 個品牌內容影片為其客戶產生了超過 5500 萬次自然觀看次數。我們與所有產業領域合作，包括快速消費品、遊戲、行動應用程式、玩具和非政府組織。 Wizdeo 的代理商和MCN 業務得到Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，這是一種專有的大數據工具，可追蹤和分析全球超過70 萬個頻道，其中包括1.7 萬個品牌頻道、5500萬個影片、4000 萬個用戶。 Wizdeo Analytics 為創作者和品牌提供自動和個人化的建議，以進一步發展其頻道的...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social 有助於增加您的曝光度並與 Instagram 上的新客戶建立聯繫。
PerfectPost
perfectpost.social
PerfectPost 是一家位於圖爾的法國公司。 PerfectPost 的使命是讓個人充分發揮 LinkedIn 這個我們珍視的平台的潛力。 PerfectPost 旨在讓每個人都能存取 LinkedIn，提供與我們透過這個令人難以置信的網路所經歷的成功機會類似的機會。 與 Linkedin 搭配使用並為其添加功能。 * 樣式欄：輕鬆為您的貼文添加粗體、斜體、表情符號。 * 儲存草稿：直接儲存到 Linkedin 以供您下一篇文章使用。 * 即時覆蓋率分析：追蹤您的貼文的可見性，以確定最佳時間和格式。 * 最重要的是：「查看更多」行可以直觀地顯示「...查看更多」將在哪裡剪切您的帖子。
Kimola
kimola.com
Kimola 是一家 ResTech 公司，為研究專業人員提供 SaaS 產品。 Kimola Analytics 提供特定消費者生活方式的不同面向。這些受眾由用戶定義並由 Kimola 的人工智慧引擎產生。這樣廣告商就可以在幾秒鐘內了解他們的受眾常去哪裡、看什麼電視、喜歡哪個名人或有影響力的人，以及他們如何根據自己的興趣進行區分。 Kimola Cognitive 為開發人員提供 API 服務，以便在他們的應用程式中使用我們的技術。這些 API 服務可偵測文字區塊的語言和情感，提取實體並在大量非結構化文字資料中進行搜尋。
Flockler
flockler.com
Lockler 平台使品牌能夠在其服務上整理、分析和顯示用戶生成的社交內容，從而提高轉換率和停留時間。 Flockler 受到企鵝圖書、皇家郵政、英國旅遊局和歐足總等機構的信任。 所有方案均可免費試用 30 天，每月訂閱費用從 49 歐元起。 主要優點： * 輕鬆規劃 UGC，在購買週期的早期階段吸引消費者並增加產品頁面的流量 * 當社交貼文用作產品推薦並在購買時在結帳或產品頁面上顯示時，轉換率提高 20-30% * 社群數據和平台提供的見解可協助您創建更有針對性和個人化的內容資產，提高社群廣告的轉換率 * 優化所有裝置上的使用者體驗，提高內容轉換率 * 內容的外觀和顯示沒有任何限制。 F...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
社交戰可以幫助您讓觀眾以盡可能最好的方式分享您的內容 - 您希望分享的方式！
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch 是一個自助式影響者行銷平台，它將品牌與社群媒體影響者聯繫起來以推廣其產品或服務。該平台提供了一個市場，品牌可以根據受眾人口統計、參與率和其他相關指標來瀏覽和選擇影響者。 Viralpitch 上的影響者經過驗證，該平台處理合作夥伴關係的所有交易和法律方面。透過利用影響者的影響力和可信度，Viralpitch 使品牌能夠吸引新受眾並推動其行銷活動取得成功。
ReplyMind
replymind.com
ReplyMind 是一款 SaaS 工具，旨在在 LinkedIn、Twitter 和 Product Hunt 上產生深思熟慮的回應。 ReplyMind 將自己定位為社群媒體平台上社群的首選個人助理。透過提供無縫的一鍵式自動回覆工具，ReplyMind 讓用戶能夠輕鬆地與受眾互動，節省寶貴的時間和精力。該平台專注於產生深思熟慮和個性化的回复，這使其有別於競爭對手，為用戶提供了獨特的價值主張。 使命：ReplyMind 致力於持續改進，旨在簡化網路世界的溝通。這種前瞻性的方法確保 ReplyMind 始終處於市場前沿，滿足更廣泛的用戶需求，並鞏固其作為高效網路必備工具的地位。
Postwise
postwise.ai
Postwise 是一款由人工智慧驅動的解決方案，可用於製作完美的社群媒體貼文。 透過專門針對世界上表現最好的貼文進行培訓的尖端人工智慧，提高您在社群媒體上的參與度和影響力。 與成千上萬滿意的用戶一起體驗 Postwise AI 魔力的力量。
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款數位工具，可讓您在 Pinterest 上提升業務。 Pinflux 是電子商務、網站、部落格甚至社交網路不斷增長的流量來源。隨著 Pinterest 的發展，您可以使用 Pinflux 來尋找內容、自動執行任務並帶來大量流量。 Pinterest 的特點： * 尋找優質 Pin 圖和趨勢，為 Pinterest 表獲取免費且無限制的流量 * 創建並推廣多張牌桌，以吸引最優質的流量 * 自動安排 pin 和帖子 * 自動追蹤按讚、分享、追蹤者並建立 Pinterest 俱樂部以吸引更多訪客 * 取消追蹤您不追蹤的帳戶 * 無需API即可快速輕鬆安裝 * 新增更多描述、...
OneAll
oneall.com
在由 Web 交付的工具和成熟的 JSON/REST API 提供支援的最先進的安全環境中重新組合和存取來自不同來源的使用者資料。專注於您的用戶，讓我們負責技術。