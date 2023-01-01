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Coin98 錢包是排名第一的非託管多鏈錢包和 DeFi 網關，旨在以安全可靠的方式將用戶無縫連接到加密世界。 Coin98 錢包為您提供在12 個流行區塊鏈上快速、方便、安全的儲存、發送、接收和交易程序，包括比特幣、以太坊（ETH 和ERC20 代幣）、幣安智能鏈（BNB 和BEP20代幣）、Solana（SOL 和SPL 代幣） ）、Polkadot、Kusama、Avalanche、Huobi ECO Chain、Binance Chain（BNB 和 BEP2 代幣）、Celo、TomoChain 和 Tron。我們預計在不久的將來支援 Thorchain、Polygon (Matic)、Cosmos、Band、Fantom、Terra (Luna)、Cardano 和 Dfinity。

網站： coin98.com

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