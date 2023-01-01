替代項 - Cloudtalk
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
MightyCall
mightycall.com
小企業的聲音。快速、簡單、安全。專為小型企業設計的虛擬電話系統。
OpenPhone
openphone.co
適合新創公司和小型企業的電話
JustCall
justcall.io
JustCall 是一個基於雲端的電話系統，適用於您的遠端銷售和支援團隊。與 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/幫助台工具整合。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 取得商務 VoIP，並將您的團隊與雲端電話系統連接起來，讓商務通訊更加輕鬆、有效率。免費試用！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
CallRail
callrail.com
電話和網路表單的追蹤和分析。優化您的行銷並提高 PPC、SEO 和線下廣告活動的投資報酬率。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信賴、最可靠的雲端聯絡中心，經過驗證，可以釋放客戶智慧和見解，使代理商和組織能夠提供卓越的客戶體驗。 Five9 - 聯絡中心即服務 - CCaaS。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Fireflies.ai
fireflies.ai
記錄、轉錄和搜尋您的會議！ Zoom、GMeet、Teams、Webex 等的自動會議記錄。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Aircall
aircall.io
Aircall 是一種易於使用、基於雲端的電話解決方案，其功能專為更好的對話而設計。只需幾秒鐘即可完成設置，並在當今世界任何地方開始對話。 沒有硬體。沒有頭痛。 Aircall 透過簡單的一鍵式整合融入您現有的工作流程，連接 CRM 系統、幫助台解決方案和其他基本應用程式。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
PhoneBurner
phoneburner.com
透過我們的銷售撥號器，Dial 的引導速度提高 4 倍，並最大限度地提高即時對話效果。提高銷售代表的工作效率並最大化收入！立即嘗試 PhoneBurner！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Adversus
adversus.io
今天改善外撥電話。我們協助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驅動決策，並更聰明地管理聯絡人。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
smrtPhone
smrtphone.io
最智慧的雲端電話系統和電源撥號器。 smrtPhone 是一款針對銷售驅動型企業的一體化通訊平台。語音、文字、電源撥號、潛在客戶管理 - 全部輕鬆同步到您的 CRM 系統。
CallTools.com
calltools.com
基於雲端的呼出和呼入呼叫中心軟體開發。
Ringover
ringover.com
建立與您的 CRM 整合的強大呼叫平台，可透過 PC 和智慧型手機存取並取得全球號碼。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri.ai 會記錄您的通話，在您講話時進行轉錄，並產生簡潔的可搜尋會議記錄。適用於 Zoom、Google Meet、Webex 和許多其他平台。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 幫助公司更好地與客戶對話。每次都在電話上即時將客戶資訊付諸行動。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
BatchDialer
batchdialer.com
適用於每個企業的電話撥號器。 了解所有可協助您增加銷售額和提高生產力的工具和功能。
Outplay
outplayhq.com
3 倍於您的銷售會議，而不是您的預算 Outplay 的銷售參與平台擁有提高銷售團隊效率所需的一切 - 多通路外展、外向銷售自動化、潛在客戶追蹤、潛在客戶採購市場、會議安排程序等等。 現在就開始實現你的目標，而不是下個季度。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我們幫助團隊將所有事情集中在一處，更協作地完成更多工作，並追蹤和提高績效。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Aloware
aloware.com
享受無限通話 + 短信，每位客服人員每月 50 美元起。與 HubSpot、Zoho 等整合！配有電源撥號器和自動化工具。
Yobi
yobi.app
Yobi 將工作電話號碼和有用的整合添加到您現有的裝置中。無需新硬體。專為團隊和企業打造
Ringy
ringy.com
自動化任務。推動銷售。培養領導力。 Ringy 是一個完整的 CRM 解決方案，可在直覺的介面中處理所有交易。
Balto
balto.ai
由人工智慧提供支援的排名第一的聯絡中心即時指導平台。幫助客服人員在每次通話中說出正確的話。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
Uptics
uptics.io
一體化銷售自動化平台，讓遠端和內部銷售團隊輕鬆啟動外向行銷活動、培養內向銷售線索、打包交易管道並提高營收。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
證明投資報酬率。 增加轉化。 增加收入。 追蹤並歸因每個線上和線下銷售線索，準確地確定是哪個行銷活動在推動它。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和關係。 Salesmate 為您的銷售團隊和客戶提供簡單、個人化且高效的體驗。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自動呼叫應用程式、行動 CRM 和外部撥號器軟體，用於行動電話和外撥呼叫服務。使用 GoDial 在 2 分鐘內設定您的外撥呼叫中心。 GoDial 使用手機的 SIM 卡進行撥號，因此雲端電話或 VoIP 無需付費。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Toky
toky.co
按照您的方式工作的現代電話系統 易於設置。整合到任何地方。透過電話、應用程式或桌面打電話給客戶和發送訊息。一切價格合理。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用於績效、聯盟和合作夥伴行銷的企業級追蹤軟體。 Phonexa Suite 是貫穿消費者引導和呼叫生命週期的基礎技術，可協助績效行銷團隊提高跨聯營公司、合作夥伴和付費管道的品牌投資報酬率。 Phonexa 優先考慮跨客戶互動（如點擊、通話、表單提交、網站行為等）的基於結果的行銷。透過其單一的操作解決方案，Phonexa Suite 為 D2C 發行商、網路、代理商和品牌提供了前所未有的行銷活動存取和控制，消除了潛在客戶開發流程中缺乏透明度的情況，並實現了流程自動化。 Phonexa Suite 讓客戶能夠優化無摩擦的客戶獲取工作並分析推動合格管道的來源。 Phonexa ...
Traq.ai
traq.ai
在買家比以往任何時候都更了解情況的世界中，贏得更多交易不再是遵循腳本，而是更多地了解潛在客戶的優先事項和痛點。透過通話錄音、轉錄和 AI 分析，Traq.ai 對話智慧平台從每次通話中提取以買家為中心、贏得交易的見解，並將其直接連結到您的 CRM。作為與任何 VoIP 電話和線上會議工具相容的與平台無關的 AI 銷售助理，Traq.ai 使每個團隊成員每天都更加高效。作為銷售績效和輔導平台，Traq.ai 揭示了您團隊面臨的挑戰，以便您可以優化培訓並激發最高水準的績效。透明、有競爭力的定價，包括免費選項。
Kixie
kixie.com
為與 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等領先 CRM 合作的銷售團隊提供超可靠、輕鬆自動化的呼叫和簡訊服務。
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks 提供基於雲端的解決方案，使行銷人員能夠增加收入，同時尊重消費者的選擇。
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. 是一家總部位於西雅圖的上市公司，成立於 2003 年，擁有 300 多名員工。 Marchex 是一家 B2B 通話和對話分析公司。它專門利用人工智慧和機器學習來分析企業和客戶之間的對話數據。 Marchex 為企業提供“可行的見解”，以改善電話、簡訊、訊息和聊天方面的客戶體驗。
iPlum
iplum.com
iPlum 是商務專業人士的行動優先解決方案。它可以在您現有的智慧型手機上運行，無需更換運營商。您將獲得一條具有通話、簡訊和電話系統功能的單獨線路。它使用簡單，並有企業安全控制支援。該平台為醫療保健專業人員提供 HIPAA 合規性，為金融和法律部門員工提供行動通訊合規性。企業可以為其行動線路獲得自動助理、分機、通話錄音、轉錄、自動文字回覆等進階功能。優點： • 具有語音網路模式的雙呼叫可靠性iPlum 可以使用您的語音網路以運營商級可靠性路由呼叫，而無需依賴VoIP 互聯網數據，並且仍然將您的iPlum 號碼顯示為來電顯示，或者您可以使用Wi-Fi 切換到預設數據網路Fi/3G/4G/LTE...
Voiso
voiso.com
Voiso - 一體化呼叫中心解決方案，旨在充分利用每次客戶互動
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基於雲端的銷售溝通工具，可協助您接觸最多 3 倍的潛在客戶並達成更多交易。現在了解更多。
Squaretalk
squaretalk.com
透過全球互動式業務通訊平台 Squaretalk 增強您的業務能力並為優化通訊鋪平道路。為我們的客戶創建一個智慧、統一的平台是我們團隊中每個人的目標，雖然 Squaretalk 為商業通訊提供了一個互連的生態系統，但我們也可以提供個人化的解決方案。 Axiom 是我們全功能的雲端 PBX。 Axiom 與一些世界領先的 CRM 集成，為通訊中心提供了向全球客戶提供個人化服務所需的工具。只需單擊即可撥打電話，直接從 CRM 管理呼叫流量。在每次通話期間查看來電者詳細資訊和購買歷史記錄，記錄所有通話並將其連結到您的 CRM。 Axiom 還為管理員提供了廣泛的功能，可以即時監控呼叫和座席、向座席提...