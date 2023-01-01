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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

CloudOffix 是一個全面、一體化的 CRM 和客戶體驗平台，可將您的所有團隊圍繞客戶聚集在一起。透過 CloudOffix，您可以在單一、本機整合、高度可自訂的協作環境中輕鬆管理銷售、行銷、專案、客戶服務、電子商務、發票甚至人力資源。我們的平台無需在多個工具之間不斷切換或整合多個應用程序，從而簡化和簡化您的日常工作。這意味著您的客戶可以獲得更無縫、令人愉悅的數位體驗。借助 CloudOffix，您的整個團隊可以協同工作，專注於提供最佳的客戶體驗。

網站： cloudoffix.com

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