替代項 - Cloud Campaign
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
X Pro
pro.twitter.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。與其他 Twitter 應用程式一樣，它與 Twitter API 交互，允許用戶發送和接收推文以及查看個人資料。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。它...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。截至2020 年6 月，GoDaddy 在全球擁有超過2,000 萬名客戶和7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Buffer
buffer.com
在社群媒體上建立您的受眾並發展您的品牌。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。該系統的使用者介面採用儀表板的形式，支援Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社群網路整合。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名員工。該公司在超過 175 個國家擁有超過 1,600 萬用戶。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，這是世界上最好的品牌、創作者和影響者使用的免費生物連結工具。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和發展您的數位形象。 一切都在一處。規劃您的社群媒體內容、查看您的資料並管理您的線上廣告活動。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社群媒體管理工具，可協助企業和機構擴大在社群媒體上的影響力。免費註冊。無需信用卡。
Planable
planable.io
Planable 是社群媒體活動的指揮中心，受到代理商、自由工作者和行銷團隊的信賴，可用於創建、協作、批准和安排。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Sprout Social
sproutsocial.com
透過 Sprout Social 重新構想社群媒體如何發展您的業務。查看我們的社群媒體管理工具的實際應用。立即開始您自己的免費試用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使行銷團隊能夠透過協作、發布和分析功能在線上發展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一個內容發現工具，讓內容管理部落格和社群媒體輕鬆適合任何利基或市場的企業。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能夠在一個地方捕捉客戶、產品、品牌和員工體驗洞察並採取行動。
Publer
publer.io
使用 Publer 安排您的 Facebook 貼文、Instagram 貼文、推文、LinkedIn 更新、Pinterest 引腳、Google 我的商家貼文和 YouTube 影片。節省時間、增加流量、專注於您的業務。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社群媒體行銷工具。我們為行銷人員量身打造了社群媒體調度自動化。
RADAAR
radaar.io
一個令人驚嘆的社交媒體管理平台，適合想要吸引追隨者、發布獨特內容和…的品牌、機構和新創公司。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的行銷工具將幫助您保持專注、按時交付專案並使您的團隊感到高興。現在就組織起來吧。
UNUM
unum.la
適合現代創作者的工具
Heropost
heropost.io
管理多個社交媒體帳戶，安排無限的帖子，與您選擇的受眾互動，透過深入報告追蹤和分析績效。
Vista Social
vistasocial.com
精心製作的社群媒體管理工具可協助您超越目標
SocialBee
socialbee.io
更多線索，更少努力。社群媒體管理工具、培訓和團隊。 14 天免費試用，無需信用卡。預約演示。
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像是行銷團隊的工具。 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易於使用的社群媒體管理軟體，可讓您保持井然有序、節省時間並輕鬆管理收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Fedica
fedica.com
按位置和人口統計數據分析並定位您的 Twitter 追蹤者。建立理想社區。在最佳時間為您的追蹤者安排推文
FeedHive
feedhive.io
我們為您提供社交超能力 ⚡。利用人工智慧的力量自動化社群媒體參與和轉換。
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire 是一款功能強大的社群媒體管理工具，適用於世界各地的品牌、企業、機構和個人。使用社群媒體 CRM、進階分析、後期排程器、內容管理器等來提升您的遊戲水準！
Tweet Hunter
tweethunter.io
在 Twitter 上為您的企業和個人品牌獲得比以往更多的結果。由人工智慧和自動化提供支援。免費試用。
Social Champ
socialchamp.io
統治數位空間的社群媒體管理工具。 使用 Social Champ 管理多個社交帳戶、創建帶有圖像或影片的貼文、組織收到的訊息、提高投資回報率、追蹤分析、產生報告、簡化和自動化內容創建過程。
Postly
postly.ai
大規模設計和發布您的社群媒體行銷活動。 AI 作家產生高品質的 SEO 內容。
Sendible
sendible.com
在社群媒體上提升您的品牌故事。與您的客戶和團隊合作，在每個平台上規劃、發布和衡量內容的成功。
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow 是一個針對領先品牌和出版商的社群媒體優化平台。該公司使用 Twitter firehose、源自其專有連結代理的點擊數據以及專有演算法來優化社交網路上的消息傳遞。該公司認為，了解和利用參與度的關鍵指標（例如每條推文的點擊量和每個追蹤者的點擊量）對於增加大量活躍的社群媒體粉絲至關重要。他們對奧薩馬·本·拉登之死的新聞通過Twitter 傳播的方式進行了分析和數據可視化，得到了國際新聞報道，並引發了人們對Twitter 在新聞業中的作用的質疑。SocialFlow 與Betaworks（一家總部位於紐約的新創工作室）有關聯，促進網路上即時資訊流動的孵化器和創投公司。目前其總部...
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可協助您擴大 Twitter 受眾並從中獲利。我們選擇了 Twitter OG 使用的最佳技術，並將它們變成了一個應用程式： - 無縫創建新內容 - 擴大你的受眾 - 擴大您的電子郵件列表 - 銷售更多產品
Ocoya
ocoya.com
Ocoya 是一款免費的人工智慧內容自動化工具，用於創建和發布有吸引力的社交媒體內容，例如貼文、標題、部落格和主題標籤。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack 是一個雲端服務模擬器，可以在筆記型電腦或 CI 環境中的單一容器中運作。透過 LocalStack，您可以完全在本機電腦上執行 AWS 應用程式或 Lambda，而無需連接到遠端雲端提供者！無論您是測試複雜的 CDK 應用程式或 Terraform 配置，還是剛開始了解 AWS 服務，LocalStack 都可以協助加快和簡化您的測試和開發工作流程。
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonials 是一種幫助企業透過社群媒體行銷實現更高投資報酬率的工具。我們提供最好的社群媒體活動。免費試用 14 天。
SocialGest
socialgest.net
SocialGest 是一套用於優化社群媒體策略執行的工具。安排內容到 Instagram、Twitter、Facebook 和 Linkedin。分析指標、監控、與他人合作並與您的社群互動。
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
科技應該加強人際關係，而不是取代人際關係。 Hearsay 客戶參與平台使顧問能夠真實、智慧地發展業務關係。只有 Hearsay 能夠主動引導和捕捉數位通訊的最後一英里，以大規模提供人類客戶體驗。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常強大的社群媒體分析工具和社群媒體監控工具，受到全球品牌和代理商的推薦。
Iconosquare
iconosquare.com
透過為您的團隊提供的獨家見解和一流的管理工具，擴大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影響力。開始 14 天免費試用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Taplio
taplio.com
從 LinkedIn 吸引更多機會。使用人工智慧和自動化創建更好的 LinkedIn 內容，為您或您的團隊帶來成果。
SocialPlanner
socialplanner.io
一款經濟實惠的社交媒體行銷和管理軟體，用於在一個易於使用的儀表板中尋找、規劃和安排內容到多個社交媒體平台。
Flick
flick.social
在一個易於使用的平台上，您可以在 Instagram 上發展所需的一切。 去年，超過 10 萬名創作者、行銷人員和代理商使用 Flick 作為他們選擇的標籤、日程安排和分析平台。
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Brand24 讓您即時存取網路上有關您品牌的提及。
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獲得深入的見解，找到有影響力的人並獲得任何關鍵字的內容靈感。讓我們開始踏上內容行銷必殺技之路。