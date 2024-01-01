替代項 - ClipSource
Rolli
rolliapp.com
Rolli 發布了第一個也是唯一一個 Newsroom as a Service™，為記者提供尖端工具來獲取經過驗證的專家和新聞事件。
RepTrak
reptrak.com
RepTrak 是唯一一款能夠 360 度全方位了解動態品牌聲譽景觀的軟體平台（這對您的公司而言是獨一無二的），為您的 CCO 和傳播領導者提供重要的見解。它提供了一個全面、一體化的儀表板，使領導者能夠衡量、監控和管理公司的認知方式。
Press Kite
presskite.com
創建精美的新聞資料袋，並使用 Press Kite 輕鬆獲得媒體報導。
Whitefriar
whitefriar.com
透過一個儀表板獲得一級出版物的推薦。您可以利用我們的整合平台簡化您的公關工作，確保您的故事輕鬆到達頂級媒體。
Linkby
linkby.com
透過我們的每次點擊費用 (CPC) 和每千次曝光費用 (CPM) 驅動的效果解決方案，增強您的品牌新聞並與優質發布商建立聯繫。 透過向世界上最優質的出版品牌發送按點擊付費的新聞稿，讓您的品牌出名。
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero 獲取所有這些資訊並為您創建一個託管的新聞資料袋，記者可以在其中找到他們需要撰寫的有關您的所有資訊。
Screeners.com
screeners.com
Screeners 為審閱者提供了他們所要求的東西：一個用於預覽預發佈內容的單一、安全、無麻煩的目的地。篩選人員可以讓公關團隊騰出時間做他們最擅長的事情——製造轟動效應並確保殺手級報道。花時間與審閱者建立關係，而不是尋找遺失的密碼、匯入使用者或解決播放問題。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一個免費平台，可協助記者在撰寫報導時與主題專家（以及代表他們的公關）聯繫和合作。在我們的私人網路中，記者可以提出問題，審查多個推介，並在您有需要時將對話靜音。 Qwoted 會自動建立您的作品集，您可以在 Qwoted 個人資料中了解您的受眾是誰、查看您的作品的影響力並衡量您的影響力。公關人員和自我代表消息來源還可以利用 Qwoted 透過我們的應用程式內訊息功能消除噪音並向記者推銷。
OnFrontiers
onfrontiers.com
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