替代項 - Clerk.io
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Guru
getguru.com
免費開始使用 Guru，這是一個功能強大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，為您提供工作中實際需要的資訊。
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search 是一款人工智慧助手，可協助使用者在需要時在所有關聯的 Google 應用程式（包括 Gmail、Google 文件、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google 通訊錄等）中快速找到相關資訊。
Qatalog
qatalog.com
Qatalog 消除您的工作混亂。不再需要持續不斷的 ping，不再需要瑣碎的會議，也不再需要尋找最新的文件。我們的工作中心連接了現代協作工具（維基、專案管理、團隊聊天等），並讓您可以協同使用它們。它以相同的方式連接人員和團隊，因此當他們不在同一個地方時也可以保持同步。這是新的工作方式。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Command E
getcommande.com
您的一切搜尋。 Command E 的思考速度和您一樣快。滿足您存取電腦和雲端中的所有內容的最新、最快的方式。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美國新創公司，透過 SaaS（軟體即服務）模式提供網路搜尋產品。
nuclia
nuclia.com
將人工智慧搜尋和生成答案嵌入到您的產品中。 Nuclia API 可讓您從文件、文字和影片中獲得 100% 開箱即用的人工智慧搜尋和產生答案，同時保護您的資料隱私並避免幻覺。
Search.io
search.io
只需幾分鐘即可將機器學習支援的搜尋和發現添加到您的網站、電子商務商店或應用程式中。完全託管，14 天免費試用。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一種零售行銷技術，它重新構想了零售商如何透過電子郵件行銷和網站個人化與客戶溝通。立即申請免費試用！
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Keyspider
keyspider.io
Keyspider 透過基於雲端的企業搜尋引擎提供準確的搜尋結果。使用 Keyspider，您可以建立自己的定製網站搜索，無需額外的時間或成本。 Keyspider 了解客戶的需求，並為他們的搜尋查詢提供正確的結果。該解決方案為網站提供更好的搜尋體驗和更高的轉換率。它打算透過不遺餘力的搜尋即服務來重新定義客戶瀏覽客戶網站的方式。透過客製化搜尋提高跨媒體的相關性。
AlphaSense
alpha-sense.com
市場情報和搜尋平台 在幾秒鐘而不是幾小時內發現見解 透過在廣泛的內容中輕鬆追蹤公司、主題和行業（已索引、可搜尋且全部集中在一個地方），跟上市場的步伐。
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家總部位於魁北克市的企業軟體即服務 (SaaS) 公司，提供基於雲端的平台，使數位體驗更加智能，並提供基於該平台構建的特定軟體。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜尋、分析和機器學習技術來統一不同的內容和數據，自動傳遞相關的個人化資訊。 Coveo 提供電子商務、客戶服務和勞動力熟練程度的解決方案。該公司被公認為 Gartner 洞察引擎魔力像限的領導者、Forrester Wave™：認知搜尋的領導者以及 Forrester Wave™：旅程編排平台的強勁表現者。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
Glean
glean.com
立即了解您的公司所掌握的資訊。 格萊恩是一位直覺的工作助手。搜尋公司的所有應用程序，準確找到您需要的內容並發現您應該了解的內容。
Syte
syte.ai
發現它。購買它。透過視覺搜尋體驗提升電子商務績效，將購物者與他們喜愛的產品連結起來。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Searchspring
searchspring.net
提供購物者期望的購物體驗和產品效果。掌控並超越相關性。做你的平台不允許你做的事情。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一個通用人工智慧平台之一，使世界各地的大型企業能夠跨工作流程和功能建立各種支援人工智慧的應用程式。與任何其他單點解決方案不同，Vue.ai 提供的價值是將整個企業的圖像、視訊和文字資料匯集在一起，使用其AI 堆疊對其進行解碼，從而使智慧能夠在整個企業中提供數據驅動的決策。透過結合即用型 API、無程式碼和低程式碼工具，Vue.ai 使行銷、產品、業務和技術團隊能夠對收入成長、效率和成本降低產生數量級的影響。 Vue.ai 目前已部署在多個行業，包括零售、金融、保險、物流和醫療保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Conversica
conversica.com
Conversica 是為收入團隊提供對話式 AI 的領先供應商。使用收入數位助理在整個生命週期中釋放收入。
Onna
onna.com
Onna 集中來自您喜愛的應用程式的數據，在一個地方提供精簡、簡化的搜尋和管理體驗。
Findify
findify.io
Findify 是一個搜尋和發現個人化平台，由數據和機器學習提供支援。專為電子商務網站而構建，以加速成長。
Findr
usefindr.com
通用搜尋您的所有應用程式。 Findr 是一款由人工智慧驅動的搜尋助手，可協助您同時搜尋所有應用程式。使用 Findr，您可以： 1. 減少搜尋資訊的時間。 2. 不再索取連結和文件 - 提高團隊協作和生產力。 3. 透過集中資料搜尋從單一視圖收集有關某個主題的參考資料
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io 使企業能夠利用業界領先的 UI 元件、即時部署變更的控制平面並提供可操作的搜尋分析來建立最佳的應用程式搜尋體驗。它可以與 Elasticsearch 和 OpenSearch 一起使用，開箱即用。
Site Search 360
sitesearch360.com
智慧、快速、高度可自訂的網站搜尋。 - 索引您的網站頁面、產品、YouTube 影片、常見問題和文件（PDF、DOC、XLS、PPT）。 - - 使用我們強大的爬蟲、提供網站地圖、上傳 Feed、使用我們的 API 或同時組合所有方法來成功索引您的內容。 - 獲得明智的結果。我們使用語義推理來增強我們的引擎。這意味著，如果您的愛狗訪客搜尋“小狗”或“小狗”，他們仍然會找到與狗相關的頁面。加入無限的自訂同義詞。 - 依照你的方式設定。跨域甚至不同平台搜尋。隱藏不需要的頁面，將結果分組到自訂類別中以便於導航，並新增篩選器和排序選項。 - 享受極快的搜尋建議和結果。沒有人喜歡等待。我們的搜尋提供即時...
Akooda
akooda.co
Akooda Enterprise Search 透過生成式 AI 搜尋為整個企業解鎖洞察。新的人工智慧驅動的搜尋和分析引擎不僅提供結果，還提供背景、分析和對組織的深入理解。 Akooda Enterprise Search 專為輕鬆處理各種資料類型、格式和來源而定制，提供相關且適合上下文的答案。
edrone
edrone.me
edrone 是一個自主電子商務雲，是第一個專為電子商務設計的 eCRM。 edrone 基於其演算法提供先進的行銷自動化解決方案，且易於安裝（即插即用）。 edrone 的目標是幫助了解客戶行為（客戶智慧）並利用一體化電子商務行銷雲吸引他們（行銷自動化）。 這個系統由兩個部分組成：學習和參與。學習：高級統計數據、RFM 細分和每個客戶的詳細視圖（甚至包括社交媒體統計數據）。參與：20 個準備發送的場景，包括恢復廢棄的卡片、發送建議以及根據我們的客戶智慧演算法透過交叉銷售增加收入。行銷機器不僅僅是一個簡單的推薦框架：它使分段的想法在每個電子商務中都很容易實現。