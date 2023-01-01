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Clearwater Analytics 是一個全球 SaaS 解決方案，用於自動投資數據聚合、對帳、會計和報告。 Clearwater 透過雲端原生軟體和以客戶為中心的服務幫助數千個組織充分利用投資組合數據。每天，全世界的投資專業人士都信賴 Clearwater 能夠提供及時、經過驗證的投資數據和深入的報告。
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