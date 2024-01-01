替代項 - CLDXR
Vectary
vectary.com
建立 3D 互動體驗來傳達您的想法。 Vectary 是一個線上平台，用於創建和管理互動式 3D 設計，以啟發、教育和解決問題。 無需下載，無需代碼 - 一切都在瀏覽器中。
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款針對 AEC 產業的沉浸式 VR 產品，支援即時協作體驗 3D 建模軟體和建築軟體的設計。
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可協助您建立效能一流的基於 Web 的 3D 檢視器，該檢視器在行動裝置和 VR 上運作良好。它專為即時 Archviz 演練、3D 產品配置器和演示而客製化。由於獨特的自動優化技術，即使是具有數百萬多邊形的複雜建築場景，現在也可以在獨立的 VR 耳機上輕鬆查看，而無需連接到 PC。 Viz4D 被應用於各個領域，以在 VR 中創建 VR 陳列室、房地產 3D 遊覽、虛擬畫廊、博物館、家具和 WebGL 產品配置器...
Wikitude
wikitude.com
高通旗下的 Wikitude 是行動擴增實境 (AR) 技術領域的知名先驅，也是許多屢獲殊榮的智慧型手機、平板電腦和智慧眼鏡 AR 解決方案背後的公司。其完全內部開發的 AR 技術可透過其核心產品 Wikitude AR SDK 和許多免費產品獲得，使數千個應用程式、品牌、機構、開發人員和 AR 愛好者能夠實現他們的專案目標。 Wikitude 擁有數以萬計的開發者帳戶和已發布的 AR 應用程序，是領先的 AR 技術提供商。
SENTIO VR
sentiovr.com
SENTIO VR 是領先的沉浸式雲端平台，用於審查設計、管理客戶演示並與建築行業的專業人士進行協作。透過與Autodesk Revit、SketchUp、Enscape、Lumion 等領先軟體的直接集成，只需幾分鐘即可將您的設計帶到雲端，並且： 1. 在包括無線VR 耳機在內的所有設備上共享設計2.透過沉浸式簡報提高客戶參與度3. 透過使用VR 體驗1:1 比例的模型來增強設計審核4. 在共享虛擬空間中解鎖與主要利益相關者的即時協作使用功能強大的協作工具，如會議、註釋、檢視BIM 資料、適合您需求的測量項目從概念到完成。與 100 多個國家的數千家建築、工程和施工公司（例如 Turner ...
StellarX
stellarx.ai
協作應該是簡單、直接且有效。 StellarX 讓各行業的商業專業人士透過沉浸式人工智慧體驗來提升自己。只需拖放、抓取即可移動、指向並單擊，或者設定好後就不用管了。只要你能想到，就可以認為它已完成——無需代碼。
PlugXR
plugxr.com
PlugXR 是一個基於雲端的平台，使用戶無需程式設計技能即可創建 AR 解決方案、產品視覺化和空間運算體驗。該平台透過提供拖放介面簡化了開發過程，使用戶能夠使用 3D 模型、動畫、圖像和影片創建身臨其境的體驗。它是世界上第一個支援多種第三方 SDK 的無程式碼解決方案，例如 Vuforia、ARCore、ARKit、ARFoundation、ARDK、AR.JS 等。此外，它也是第一個無程式碼平台，使用戶能夠為 Android、iOS、Web、桌面以及 VR 和 MR 裝置開發基於 Web 的本機應用程式。借助 PlugXR，用戶可以輕鬆地將 3D 模型、動畫、圖像和影片拖放到畫布上，並創建...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu 是您透過 3D 和擴增實境進行產品視覺化和講故事的一站式商店。我們透過 Studio 平台幫助品牌提高銷售、知名度和參與度。借助 Studio，您可以在不同平台上建立、管理和部署 3D 和 AR 體驗，並將所需的一切集中在一個地方。產品和功能包括： -完整的 3D 文件管理器 -WebAR 託管 -AR 體驗編輯器 -3D 和 AR 配置器 -AR 模板 -3D 建模和掃描 有關更多信息，請訪問：Ocavu.com。
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture 是一個用於設計協作的擴增實境平台，可以以 AR 格式查看 3D 模型。
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega提供城市級AR雲端解決方案，以靈活的採集方案、領先的測繪和本地化能力以及易用的工具鏈賦能文旅、商圈、教育、工業等眾多行業。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Streem
streem.com
StreamCore® 是一種企業級遠端視覺輔助工具，使用開箱即用的擴增實境 (AR) 功能。透過添加互動式、無需下載的視訊協作工具，公司可以快速查看並遠端解決問題，從而加快診斷和支援解決時間。借助 Streem 的 API 或 SDK，支援 AR 的遠端視訊工具可以嵌入和/或整合到本機應用程式和現有工作流程中
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一個提供無程式碼、基於網路的內容所創建的平台。它強調經濟性、易用性和人工智慧驅動的 3D 轉換功能。使用者無需編碼即可利用強大的 3D 資源庫創建身臨其境的內容。透過單一連結即可透過瀏覽器立即訪問，從而簡化了共享創作。
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一個企業級虛擬實境分析平台。它可以追蹤、聚合和分析有關用戶的視覺遙測資訊。
Vossle
vossle.ai
Vossle 是一個無程式碼 WebAR 開發 SaaS 平台，企業可以使用該平台在 1 分鐘內創建擴增實境。使用 Vossle 的核心 AR+AI 引擎，無需下載應用程式即可體驗世界目標、基於圖像目標的活動、遊戲或基於人臉檢測的嘗試。
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK 讓您可以利用所有可用的追蹤系統，例如 Wikitude、visionLib、Vuforia、Placenote、6d.ai 等。您可以使用應用程式生成器僅透過樣式和填充應用程式來建立應用程序，也可以使用 viewar-api 創建自己的應用程式。請造訪：www.viewar.com 查看
Variant Launch
launchar.app
iOS 和 Android 上的 WebAR - 無需應用程式 使用我們簡單的 Javascript SDK 從任何連結或 QR 程式碼在瀏覽器中啟動您的 AR 體驗。本機品質的跟踪，無需按次付費。在創造近 100 個 AR 體驗後，我們對現有 WebAR 服務的痛點進行了長期、認真的檢視。我們將 Launch 打造得更便宜、更可靠、更全面、更好。 iOS 上不支援 WebXR？沒問題。透過 Launch，您可以建立適用於 iOS 裝置的基於瀏覽器的體驗。不再因定價過高而取消項目。每月的固定費用只是其他 AR 平台價格的一小部分。不再有破損的縮放。不再有漂移。不再有抖動。透過 ARCore 和...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK是一款AR應用開發工具。您可以使用 MAXST AR SDK 輕鬆建立自己的 AR 應用程式。以下是 MAXST AR SDK 中包含的功能。 - 空間追蹤器- 物件追蹤器（目標：尺寸在0.3m~1.5m 之間的3D 物件） - 映像追蹤器（目標：2D 映像） - 雲端辨識器（在伺服器上提供映像辨識） - AR Fusion Tracker （使用ARKit、ARCore 增強性能） ) - 標記追蹤器（目標：標記） - QR 代碼追蹤器（目標：QR 代碼） - QR/條碼閱讀器此外，我們還有用於創建目標對象和空間的地圖文件的工具。 - MAXSCAN（應用程式商店） ...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti 提供了一個使用者友善的平台來創建、部署和管理在地化擴增實境內容。
Onirix
onirix.com
無程式碼、低程式碼和 SDK 擴增實境平台可協助您建立、託管、發佈和分享 Web AR 內容。可供全球超過 45 億 IOS 和 Android 用戶使用，並且相容於全球 92.94% 的裝置。 Web AR 不需要任何應用程序，是體驗 AR 消除最終用戶障礙的最快、最方便的方式。針對零售、旅遊、文化、電子商務、休閒娛樂、活動以及許多其他有影響力的行業的 B2C 體驗的 B2B 解決方案。它是使用純 JavaScript 和其他 Web 標準（例如 WebGL 或 WebAssembly）構建的，並結合了經過最佳化以在 Web 瀏覽器中運行的內部電腦視覺演算法。透過 Embed SDK，您可以...
ARGear
argear.io
ARGear 是基於 SaaS 的擴增實境軟體，可協助應用程式開發人員為自己的應用程式實作類似 Snapchat 的 AR 功能和內容。與其他AR解決方案不同，ARGEAR平台不僅提供一體化的AR SDK，還提供從AR貼紙到頭像的6000多種AR內容。它將提供基本的AR自拍功能，例如即時臉部追蹤和相機濾鏡，還提供高級功能，例如即時美化、3D貼紙和各種觸發效果。 Seerslab 是一家全球領先的擴增實境 (AR) 公司，為全球智慧型手機和應用程式開發人員提供經過驗證的擴增和混合實境解決方案和內容。身為三星的AR內容合作夥伴，Seerslab在三星Galaxy智慧型手機系列的預設相機上提供了多種...
Augment
augment.com
Augment 是一個擴增實境平台，允許使用者透過平板電腦或智慧型手機在真實環境中即時 3D 視覺化產品。
Zapworks
zap.works
Zapworks 是一個屢獲殊榮的 WebAR 平台。使用我們的創意工具套件、SDK、自訂品牌和託管解決方案以及強大的 CMS 創建、管理和發布有影響力的 WebAR 體驗。透過無程式碼、低程式碼或自訂程式碼解決方案，Zapworks 讓您的設計師、開發人員和行銷人員能夠創建身臨其境的 WebAR 體驗，無論他們的技能組合或業務目標如何。專為 WebAR 構建的世界領先的計算機視覺 我們的核心追蹤類型基於 10 多年的計算機視覺經驗，並針對從最低規格到各種設備的瀏覽器進行了優化。使用我們的工具快速製作產品原型、推動內部創新並提高銷售和行銷工作的影響力。 ** 2022 年最佳開發者工具獲獎者 ...