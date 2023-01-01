WebCatalog
Classter

Classter

classter.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Classter」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

學校、學習和學生資訊管理與班級 易於使用、可靠、安全和高效的方式來管理從註冊到校友的流程和管理，並使您的組織數位化，以節省時間和金錢。 Classter 是一款端到端學生資訊、學校和學習管理系統，專為提供教育或培訓服務的所有類型的組織而設計。

網站： classter.com

免責聲明：WebCatalog 與 Classter 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Sycamore Education

Sycamore Education

sycamoreeducation.com

Gradelink

Gradelink

gradelink.com

OpsBase

OpsBase

opsbase.com

Supernova

Supernova

supernova.io

FrontCore

FrontCore

frontcore.com

EdPrime

EdPrime

edprime.co

Azibo

Azibo

azibo.com

eSchool

eSchool

eschooledu.com

Skyward

Skyward

skyward.com

LittleLives

LittleLives

littlelives.com

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

AssessPrep

AssessPrep

assessprep.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策