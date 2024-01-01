替代項 - Claspo

Social Proofy

socialproofy.io

輕鬆建立社交證明通知。小部件可以幫助增加產品銷售和潛在客戶。透過社交證明，您可以輕鬆地將社交證明通知新增至您的商店、定位不同的使用者、收集電子郵件或使用聊天小工具。您可以使用單一應用程式以及為不同目的準備的小部件來解決多個問題。此外，一些小部件會自動準備並添加到您的帳戶中，以便您可以專注於業務的其他方面。使用倒數小工具將即時最近銷售流行和有限優惠添加到您的商店。根據您的品牌準備完全可自訂的小部件。使用收集器小工具擴展您的電子郵件或簡訊清單。針對傾向於退出的訪客，提供有針對性的優惠來保留和轉換。