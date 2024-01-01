替代項 - Clarify
MATLAB Online
mathworks.com
只要可以存取 Internet，MATLAB Online 就可以透過任何標準 Web 瀏覽器存取 MATLAB。 MATLAB Online 提供雲端儲存和同步，以及透過線上分享和發布進行協作，使其成為教學、學習和輕量級存取的理想選擇。
InfluxData
influxdata.com
InfluxDB 開源時間序列資料庫，由 InfluxData 專門構建，用於監控指標和事件，提供對堆疊、感測器和系統的即時可見性。使用 InfluxDB 每秒捕獲、分析和儲存數百萬個點，滿足苛刻的 SLA，並繪製自動化路徑。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 提供領先的分析雲平台。我們使每個人都能透過人工智慧驅動的分析自動化發現具有高影響力的見解。
Avora
avora.com
Avora AutoML 透過異常檢測和根本原因分析減少了發現業務指標變化原因的時間（以秒為單位）。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以適應持續的變化和成長，並以最少的人為幹預。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
Kinetica
kinetica.com
Kinetica 是時間和空間的資料庫。 Kinetica 可以輕鬆快速地： - 攝取大量物聯網資料和其他上下文資料集 - 使用空間和時間連接融合資料集 - 使用基於 SQL 的空間、圖形和時間序列分析或運行容器化 ML 分析資料楷模
Ikigai
ikigailabs.io
Ikigai 的營運 BI 平台改變了企業制定戰術決策的方式。業務用戶友好的 UI/UX 使任何人都可以注入和準備數據並運行強大的人工智慧分析，以實現其業務目標。 DeepMatch 甚至可以在幾分鐘內將最不同的資料集拼接在一起，而無需任何資料預處理。這項專利技術隨著時間的推移而不斷改進，並向人類學習。專有的 DeepCasting 技術可以根據短短幾週的數據產生預測，並且比任何其他方法都具有更高的準確性。 Ikigai 專有的 DeepPlan 分析不是比較少數假設場景，而是評估多達 10^19 個選項，並針對任何給定參數確定最佳選項。 Ikigai 以麻省理工學院關於人工智慧和機器學習的前...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 -多個程式/任務的互動式即時同步程式 -嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的變更 -可查詢的執行程式資料庫 -手動和自動程式視圖和功能 -整合遙測、命令和控制以及任務數據- 詳細的分析、報告和儀表板
Anodot
anodot.com
Anodot 的增強分析平台是下一代商業智慧。 Anodot 主動即時識別對收入至關重要的業務事件、建議操作並自動執行補救流程。 Anodot 的專利技術超越了資料視覺化，不斷分析和關聯業務指標、警報和預測。 Anodot 的增強分析利用人工智慧和機器學習，主動提醒公司注意影響收入的業務事件，並即時自動進行修復。該公司的雲端成本解決方案提供準確的監控和預測以及節省建議，可將年度雲端支出削減高達 40%。財富 500 強公司利用 Anodot 進行雲端成本管理，並利用 Anodot 進行支付智能，以協助減少雲端浪費並保護收入流。我們的團隊橫跨幾大洲，總部位於美國和以色列，業務部門致力於數位、金融...
Baresquare
baresquare.com
永遠不要讓死胡同按鈕降低轉換率、因頁面載入緩慢而失去訪客或錯過重要的指標。 Baresquare 的行動驅動分析可以在小問題變成大問題之前找出它們，並揭示可能帶來重大機會的微觀見解。我們與您目前的分析平台連接，以了解您的數據趨勢 - 無論是檢測不一致還是繪製行銷活動績效圖表，以使您在競爭中處於領先地位。每天，我們的產品都會提供由機器學習和複雜的異常檢測產生的可操作通知，以便您的團隊可以準確地了解流量高峰、連結中斷或頁面速度變慢的時間和地點。最重要的是，您將知道如何解決這些問題，以便為您的業務做出更準確的決策。快速地。在過去十年的業務中，Baresquare 與我們的合作夥伴一起成長。我們從一家...
Marple
marpledata.com
Marple 是一個工程團隊的時間序列資料分析平台。它為來自測試和測量的傳感器數據提供強大的數據視覺化。