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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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對我們來說，我們並不認為多元化只是一項勾選要求。我們知道，多元化是公司的專有優勢 - 推動創新並顯著提高業務績效。這就是為什麼我們透過建立更多元化、創新和高績效的團隊來幫助公司加速成功。我們強大的軟體解決方案組合和無與倫比的行業專業知識為我們的客戶提供了他們所需的工具和知識，從根本上改變他們處理助教的方式。
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