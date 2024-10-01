替代項 - Chatmeter
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。 、MacOS 應用程式或Chrome 應用程式。
Google My Business
business.google.com
如果您被重新導向到此頁面，則「Google 我的商家」不支援您的瀏覽器。如果您使用的不是最新版本的瀏覽器，「Google 我的商家」可能無法正常顯示或執行
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Buffer
buffer.com
Buffer 是小型企業最直觀的、最實惠的社群媒體管理工具。透過 Buffer，安排、規劃和發布社群媒體內容比以往更容易。最重要的是，您可以跨多個社交媒體平台查看詳細的社交媒體分析。安排社交內容、獲取參與數據和見解，並在一處查看您的所有貼文。 無論您需要建立預定貼文、查看參與數據還是規劃內容節奏，Buffer 都是您的無縫社群媒體追蹤和發布解決方案，可以節省您的時間、金錢，並消除社群媒體中的猜測。透過 Buffer，可以輕鬆衡量您的社群媒體表現，以更好地提供高參與度內容。 在直覺且詳細的儀表板上預覽分析，以便您可以自信地規劃您的下一篇文章。想要安排 Instagram 貼文或測試新的提要佈...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，這是世界上最好的品牌、創作者和影響者使用的免費生物連結工具。
Hootsuite
hootsuite.com
太多品牌在社群方面表現不佳。你的則不必。 它始於正確的工具。成千上萬的品牌依靠 Hootsuite 的平台和解決方案來發起精彩的社交活動，提供五星級的社交商務體驗，並在一個地方管理所有客戶對話。 但如果沒有正確的專業知識，工具將無法幫助您走得更遠。 Hootsuite 學院透過社群媒體行銷、社群銷售和 Hootsuite 平台的免費線上教育和付費認證，幫助數千名專業人士和組織掌握新的社群媒體技能。 Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名...
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Metricool
metricool.com
Metricool 是一個平台，可讓您像真正的專業人士一樣分析、安排和管理您的社交網路。該工具旨在將您的社交網路帶上月球。安排您的帖子，分析重要的數據並制定制勝策略。透過 PC 或行動裝置 使用 metricool 安排、分析和衡量您的社群媒體工作，每天節省時間。每天有超過 100 萬人、代理商和品牌使用 metricool 作為他們的社群媒體和數位廣告管理中心。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。 Bitly 是一家全球領先的 SaaS 公司，提供綜合平台，旨在讓線上分享的每個訊息都能與關鍵受眾建立聯繫並激發行動。 Bitly 的一體化連接平台使全球超過 570 萬月度活躍用戶和超過 50 萬名客戶（各種規模的個人、影響者、品牌和企業）能夠使用品牌連結、自訂二維碼和連結生物解決方案作為吸引受眾並提供關鍵通知、資訊和體驗的值得信賴的平台。 Bitly 很榮幸獲得 Great Place to Work® 的認證，這是工作場所文化和員工體驗的全球權威機構，事實證明，它可以提供市場...
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是企業和機構的完整社群媒體管理平台。它可以幫助您安排貼文、監控提及、建立自訂儀表板等等。 Zoho Social 來自 Zoho.com，這是一套包含 40 多種產品的套件，受到超過 4000 萬用戶的信賴。它包括一組強大的功能（例如發布日曆、批量計劃程序和重複發布），為您提供業務所需的所有社交媒體發布工具。監控功能可協助您追蹤相關的社交對話並對重要事項做出回應。進階報告功能可協助您使用直覺的圖表分析績效，並為您或您的客戶建立無限的自訂報告。 如果您正在管理一個團隊，Zoho Social 的協作功能和自訂使用者角色可讓您輕鬆召集所有成員來管理多個品牌的社交帳戶。代...
Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡介中帶有自定義鏈接，等等！
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有時拼寫為 SocialBlade）是一個追蹤社交媒體統計和分析的美國網站。 Social Blade 主要追蹤 YouTube 平台，但也有有關 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析資訊。 Social Blade 作為第三方 API 發揮作用，為用戶提供這些不同社交媒體平台的匯總數據。 Jason Urgo 是 Social Blade 的執行長。
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social 是一個現代化的一體化社群媒體平台。精心設計的社群媒體管理工具可協助您超越目標。功能包括發布和安排、報告和分析、社交收件匣和收聽、評論管理等等。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking 是一個強大的 SEO 工具包，最適合中小型代理商和內部團隊。獨特且先進的資料集可協助 SEO 專業人員制定和執行有效的 SEO 策略。 SE Ranking 提供專用工具來自動化每個主要 SEO 任務，包括關鍵字和競爭性研究、內容創建和優化、技術網站審核、頁面優化、反向連結分析和監控、位置追蹤、本地 SEO 等。 SE Ranking 利用 AI 和 NLP 技術為使用者提供獨特的見解和建議。提供高品質、準確的數據是SE Ranking的首要任務之一，SE Ranking團隊不斷擴展數據集並微調數據處理演算法，以提供用戶可以依賴的數據。團隊可以從 SE Ranking 的...
Planable
planable.io
Planable 是一個內容協作平台，讓行銷團隊合作變得輕而易舉。在這裡，您可以創建、規劃、審查和批准所有精彩的社交媒體、部落格、電子報、新聞稿等行銷內容——凡是您能想到的內容！體驗更快、更流暢的工作流程，幫助您的團隊以前所未有的方式協同工作。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social 是社群媒體管理和分析軟體領域的全球領導者。 Sprout 直覺的平台將強大的社交數據交到 30,000 多個品牌手中，以便他們能夠提供更聰明、更快速的業務影響。 憑藉全套社群媒體管理解決方案，Sprout 提供全面的發布和參與功能、客戶服務、宣傳和人工智慧驅動的商業智慧。 Sprout 屢獲殊榮的軟體可在所有主要社交媒體網路和數位平台上運行。
Kenect
kenect.com
Kenect 將您企業中的所有客戶溝通集中在一個平台上。我們將您的主要業務熱線轉換為文字號碼，讓您無需再次提供您的個人號碼。開始向客戶發送短信，同時生成評論、增加網路銷售線索並節省時間。 Kenect 用戶平均看到網站線索增加了 200%，線上評論增加了 350%。無論您想與客戶視訊聊天還是收取簡訊付款，您都可以透過 Kenect 完成。 - 給您的客戶發送簡訊 - 請求線上評論 - 透過簡訊收款 - 視訊聊天 - 在行動裝置或桌面裝置上使用
Beacons
beacons.ai
使用 Beacons 在生物網站中創建免費、美觀且高度可自訂的連結。加入全球超過 200 萬創作者的行列，只需幾分鐘即可在個人簡介網站中設置易於使用的鏈接，以打造您的品牌、擴大受眾群體並通過內容獲利。 透過一個免費的個人連結將您的粉絲與所有平台上的所有內容連接起來，並發展您的創作者業務。直接從您的 Beacons 頁面吸引您的粉絲並賺錢：銷售數位產品和服務、收集提示和捐款、分享您的店面、推廣活動和節目、建立您的訂閱者名單等等。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
Loomly
loomly.com
Loomly 是一個易於使用的社群媒體管理平台，可協助您製作和安排貼文、追蹤分析以及管理跨社群媒體管道的統一社群收件匣。 * 在圖書館中管理您的品牌權益。 * 透過貼文創意為您的故事敘述提供動力。 * 使用貼文優化技巧完善您的內容。 * 透過發布模型和審批工作流程來控制您的品牌訊息。 * 透過原生調度、貼文定位和贊助來吸引您的受眾。 * 透過互動與您的社區互動。 * 使用進階分析來衡量您的表現。 Loomly 可作為網路平台使用，並提供適用於 iOS 和 Android 的本機行動應用程式。 Loomly 具有直覺的介面、內建協作工具和一流的客戶支援，是品牌、代理商、自由工作者、創作者和小型...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Publer
publer.io
Publer 是一個社群媒體管理平台，可讓您在同一地點協作、安排和分析 Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Google Business Profiles、YouTube、WordPress、Telegram 和 Mastodon 上的貼文。