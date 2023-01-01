替代項 - Chat AI

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。