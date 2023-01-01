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替代項 - Chat AI

ChatGPT

ChatGPT

chat.openai.com

ChatGPT：優化對話語言模型。我們訓練了一個名為 ChatGPT 的模型，它以對話方式互動。對話格式使ChatGPT能夠回答後續問題、承認錯誤、挑戰不正確的前提並拒絕不適當的請求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它經過訓練以遵循提示中的指令並提供詳細的回應。

Bard

Bard

bard.google.com

您可以使用巴德來幫助推進您的想法。在 Bard 的幫助下，您可以執行以下操作： - 集思廣益，制定計劃，或尋找不同的方法來完成工作 - 獲得更複雜主題的快速、易於理解的摘要 - 創建大綱、電子郵件、部落格文章、詩歌等的初稿

Poe

Poe

poe.com

快速、有用的人工智慧聊天。

Claude

Claude

claude.ai

Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

您的日常人工智慧伴侶。

Bing Chat

Bing Chat

bing.com

Bing 是您的人工智慧網路副駕駛

SimSimi

SimSimi

simsimi.com

SimSimi 是有史以來最可愛、最聰明的人工智慧聊天機器人。你可以隨時隨地與 SimSimi 交談，有時你可以教它說你想說的話。

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