替代項 - Chartbrew
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，可讓使用者建立社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。使用者可以從許多專業設計的範本中進行選擇，並透過拖放介面編輯設計並上傳自己的照片。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。 截至2019 年，Canva 以32 億美元的估值籌集了資金，在190 個國家擁有超過2000 萬用戶。2020 年6 月，Canva 以60 億美元的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
使用 Kittl 的人工智慧設計工具加快您的工作流程，並即時存取大量令人驚嘆的插圖、字體、照片、圖示和紋理。
Genially
genial.ly
您自己或與您的團隊一起創建簡報、資訊圖表和其他令人驚嘆的內容。
Litmaps
litmaps.com
更快地發現科學。視覺化研究導航、引文網絡搜尋和團隊同步。終極科學發現平台。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Grow
grow.com
商業智慧軟體可以釋放您迫切需要的洞察力，以推動業務成長和轉型。
Visme
visme.co
創建專業的簡報、互動式資訊圖表、精美的設計和引人入勝的視頻，全部集中在一處。從今天開始使用 Visme。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Rose AI
rose.ai
與 Rose 一起更快地進行研究。 利用人工智慧的力量，消除浪費在尋找、清理、視覺化和轉換資料的時間。
Venngage
venngage.com
超過 500 萬專業人士認為 Venngage 是資訊圖表製作者的首選。從 10000 多個專為企業製作的專業範本中進行選擇。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化 (iAuditor) 進行檢查。捕獲問題。管理任務。溝通清楚。培訓工作團隊。各種規模的企業都可以透過安全文化來完成工作。
Grist
getgrist.com
世界值得擁有比電子表格更好的工具。 將電子表格的靈活性與資料庫的穩健性相結合，以您的方式組織資料。
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph 是用於行銷分析和社群媒體報告的最直觀的報告工具。立即開始免費試用！無需抄送。
Databox
databox.com
業務分析平台旨在幫助您了解業務狀況。來自雲端服務、電子表格、資料庫的 KPI 集中在一個地方。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Geckoboard
geckoboard.com
輕鬆建立可共享的儀表板，使關鍵業務數據、指標和 KPI 清晰易懂。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。雖然其核心市場仍位於美國，但 Cyfe 一直在全球擴張，目前在全球 15 個國家開展業務。
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性資料分析軟體釋放資料洞察力。 NVivo 可協助您從定性和混合方法資料中發現更多資訊。發現更豐富的見解，並得出清晰明確、站得住腳的發現，並有嚴格的證據支持。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社群媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
DashThis
dashthis.com
自動化行銷報告的簡單方法！在幾秒鐘內獲得精美的自動化行銷、分析、SEM 和 SEO 報告。開始免費試用看看！
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin 是一個無程式碼內部工具建構器。簡單的拖放介面使任何人都可以創建管理日常營運所需的工具，例如追蹤訂單、解決問題和監控付款。
Reportz
reportz.io
報告工具旨在透過利用互動式儀表板為您節省繁重的定期報告任務的時間和金錢。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Trevor.io
trevor.io
有一種更好的方法來處理數據。 Trevor 讓您的整個團隊能夠從資料庫中取得答案，即使他們不懂 SQL。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全託管開源雲端資料平台可讓您在 10 分鐘內建立您一直夢想的資料管道。遍及所有主要雲層。
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine 是一家電子取證自動化公司，提供基於雲端的軟體和服務來簡化訴訟取證、調查和審計。