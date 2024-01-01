替代項 - Certainly

Chatbase

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為您的數據自訂 ChatGPT。 只需上傳您的文件或添加指向您網站的鏈接，即可獲取類似 ChatGPT 的聊天機器人來儲存您的資料。然後將其作為小部件添加到您的網站或透過 API 與其聊天。