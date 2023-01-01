替代項 - Center.ai
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket 是一款設計精美的商店定位器，適合您的網站。利用即用型、可自訂且易於安裝的商店定位器節省時間和金錢。適用於任何平台！只需幾分鐘即可獲得您的。
Solocal
solocal.com
我們透過數位科技幫助企業發展。透過免費的數位審核立即獲得個人化建議。
Mobal
mobal.io
從一個地方輕鬆管理您的所有商家清單。我們讓您的企業清單管理變得有趣、快速、愉快。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps 是一款允許企業創建和管理商店定位器、產品定位器和其他類型地圖的軟體。它是一個功能強大且靈活的工具，易於使用，不需要任何編碼知識。 WP Maps 可用於在地圖上新增多個位置、建立自訂標記和標籤、為地圖新增篩選器和圖層、自訂地圖外觀以及與其他軟體（例如 Google Maps 和 Salesforce）整合。要了解有關 WP 地圖的更多信息，請訪問我們的網站 wpmaps.com
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
幫助您的訪客找到您的商店。使用Google地圖的免費商店定位器/經銷商定位器/郵遞區號定位器/產品定位器軟體。 AIO 商店定位器是透過功能完善的免費商店定位器或郵遞區號查找器來最大化您的網站覆蓋範圍的最簡單方法。它非常易於設定、隨時可用且完全客製化的商店/經銷商/郵政定位服務，可為現有和潛在客戶提供寶貴的服務。並且無需下載或安裝軟體。使用即用型、可自訂且易於安裝的商店定位器節省您的時間和金錢。 AIO 可協助您的客戶到達您家門口。價格： • 我們有一個永遠免費的計劃• 當我們聯繫您時，即使您決定使用我們的高級計劃，您也至少在六個月內不會被收取費用• 我們保證提供整個行業最低的價格（讓我們知道...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
功能齊全的商店定位服務，配置、新增位置並嵌入您的網站非常快速且簡單。使用 CSV 或 Excel 檔案上傳您的位置，或者如果您願意，可以使用我們基於 REST 的 API 進行位置管理。完全支援所有主要 CRM，包括 Shopify、Squarespace、Facebook、Joomla 和 Wordpress，並且完全可自訂，包括自訂 Google 地圖和標記。所有計劃都允許完全不受限制和無限制的使用。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一個零售電子商務平台，它將快速消費品與零售商聯繫起來，將購物工具轉化為可操作的見解，從而推動績效行銷。 Pear 的工具套件- 包括商店定位器、可購物頁面、可購物鏈接和Pear Connect - 加上可操作的見解和銷售數據，為CPG 品牌提供了基礎設施，以戰略性地提高零售認知度、試用、重複購買和銷售速度。 Pear 平台為品牌提供了在零售領域運行 DTC 績效行銷策略所需的購物工具和全通路數據。
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator 是市場上最好的商店定位軟體之一。它允許用戶以極其可配置且簡單的方式搜尋、顯示和管理網站上的多個位置。 MetaLocator 的商店定位器軟體具有 300 多種功能，是高度可配置的定位器軟體，附帶利用合理預設值的即用型模板。使用者可以透過深入研究 HTML、CSS 或 API 設定來獲得更高級的定位器配置。
Blipstar
blipstar.com
Blipstar 是一款商店定位器軟體，可建立、編輯、配置商店定位器並將其發佈到網站和社群媒體。
Woosmap
woosmap.com
利用地圖繪製、地址查找、地理編碼、距離計算、地圖、移動位置檢測、位置搜尋引擎等進行創新、提高轉換率並提供更快的數位旅程。
Storepoint
storepoint.co
一款精美的商店定位應用程序，專為您的網站量身定制。 在幾分鐘內為您的網站建立商店定位器。 安裝簡單、完全可自訂且適用於所有網站。
Closeby
closeby.co
適用於現代品牌的現代商店定位小工具。精美的客製化 - 從強大的主題選項、顏色和字體中進行選擇，以最適合您的品牌。讓您擁有專屬於您的地圖繪製體驗。整合商店定位器 - 在幾分鐘內為您的網站複製並貼上一流的商店定位器。使用連結開啟或將其嵌入頁面中。強大的地圖功能 - 設定特定位置的連結、自動引導訪客並使用強大的地圖編輯器和配置添加自訂內容。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Synup
synup.com
Synup 透過三管齊下的方法轉變品牌的線上形象：本地列表、聲譽管理和社交媒體管理。借助 Synup，品牌可以在一個整體儀表板中在所有地點和媒體管道中提供相關且值得信賴的業務內容。品牌現在可以管理和優化其所有營業地點的清單和內容，同時提高其線上評論、排名和參與度。 Synup 將所有線上資料和平台轉變為行銷管道以提高投資回報率。
Storemapper
storemapper.com
成千上萬的企業依賴 Storemapper 幫助客戶找到他們的產品和服務。它易於安裝、可自訂，並且經證明可推動更多銷售。
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX 確保您最近的營業地點可見，從而推動從發現到購買等過程中的參與度。
MikMak
mikmak.com
加速多通路品牌的電子商務。 MikMak 提供電子商務行銷分析和電子商務支援軟體，以加速品牌的線上銷售。
Loqate
loqate.com
透過捕獲正確的英國地址來提高數據品質。透過郵遞區號地址驗證和地理編碼技術提高轉換率和使用者體驗。