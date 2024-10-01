替代項 - CARTO
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking -...
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一個 API，可以在幾毫秒內計算任何交通方式到數千個地點的旅行時間。它用於企業搜尋和位置智慧。
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技術的先驅和領先的地理位置追蹤平台，具有內建的客戶通知和通訊功能。我們提供一流的基於位置的技術來捕獲、攝取和處理數據，以預測性地可視化人員、產品和資產在運動中的位置，並提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 預測可見度和位置智慧技術。
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify 是一個端到端平台，用於管理和處理即時地理空間資料並產生即時見解。透過 Mapify，您可以快速建立解決方案並將其用於智慧城市、物聯網和工業 4.0。我們透過簡單、低程式碼的 SaaS 平台填補了 Google 地圖和複雜地理資訊系統之間的空白。這很簡單但功能強大，攝取 > 處理 > 視覺化 > 採取行動！
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地資料集，包含 247 個國家的所有郵遞區號、地理邊界和街道資料。它每週更新一次，以保持最高的數據質量，包括中國、巴西、俄羅斯和英國等具有挑戰性的國家。 GeoPostcodes 的資料庫分為三個產品： - 郵遞區號資料庫：用於企業和產品整合的完整郵遞區號資料。 - 邊界資料庫：我們的邊緣匹配邊界以高精度和可視化解析度覆蓋郵政和行政區域。 - 街道資料庫：使用街道級資訊完成您的地理數據，以進行地址驗證、自動完成和最後一英里交付。該資料集還補充了高級功能，包括多語言支援、UNLOCODE 和 IATA 代碼、城市定義、行政區域、緯度和經度座標等。專門負責您的帳戶並致力於您的成功的...
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
Smappen
smappen.com
Smappen 是一種線上領土地圖工具，可為企業提供位置情報以進行有效的市場研究。可視化貿易區域、獲取人口洞察並分析競爭對手，以就最佳商業地點做出明智的決策。由於駕車時間區域，您還可以輕鬆管理物流並推動本地行銷策略。立即使用 Smappen 釋放位置智慧的力量並優化您的業務成功！
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一個有趣的、低程式碼/無程式碼、端到端資料分析平台，讓任何人在任何地方將大量資料轉化為快速見解，幫助他們每天創造突破。如今，世界各地的組織都依靠 Alteryx 來快速提高員工的技能並產生高影響力的業務成果。因此，請造訪 Alteryx.com 開始免費試用並從您的數據中獲得更多收益！
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以來，MaxMind 一直是業界領先的 IP 情報、代理商偵測和線上詐騙偵測工具提供者。 MaxMind 被稱為 GeoIP® 的創建者和第一家提供 IP 位址資料和詐欺偵測服務的公司，其使命是透過資料驅動的解決方案使網路更安全、更智慧。全球超過 100,000 家企業依靠 MaxMind 資料來實現網路安全、內容客製化、廣告、分析、數位版權管理、合規性、使用者體驗優化和線上詐欺預防。公司使用 GeoIP 資料來定位網路訪客並向他們展示相關內容和廣告、執行分析、實施數位版權並有效地路由網路流量。企業可以使用 GeoIP 資料獲得更多有關客戶連線速度、ISP 等的見解。
Mapotic
mapotic.com
Mapotic 是一個雲端平台，可協助組織利用地理位置資料並建立基於地圖的應用程式。它提供多種產品，包括互動式地圖產生器、地理定位資料處理平台、行動應用程式以及用於即時或近實時可視化不斷變化的資料輸入的解決方案。 Mapotic 簡化了位置資料工作並實現了引人入勝的地圖視覺化，使公司能夠創建用戶喜愛的應用程式。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室內 3D 地圖軟體的領先供應商。我們的平台提供強大的室內導航體驗，Mappedin CMS 作為基礎層。 CMS 是您的財產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作以即時維護準確的資料。 Mappedin 是一款功能強大的室內智慧地圖平台，可為您提供先進的地圖系統和直覺的尋路應用程式。我們的地圖編輯器是您的房產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作，以即時維護準確的地圖和位置資料。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile 透過地理位置和追蹤自動化提供配送路線優化。它還概述了資源容量的最佳使用方式，可將成本降低多達 10%。整體出行距離和時間可以減少，從而優化公司資源。
Maptive
maptive.com
Maptive 可在幾分鐘內將您的資料轉換為自訂 Google 地圖。開始免費試用我們功能豐富的企業級軟體，並使用我們強大的繪圖工具發現資料中隱藏的機會。
PlaceKit
placekit.io
PlaceKit 是一個全球地理編碼 API，為您的應用程式提供快速且準確的地址自動完成、商店定位器和雙向地理編碼。
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic 是適用於歐洲任何實體地點的位置洞察平台。我們為您的挑戰提供最精確的數據 以合適的價格投資合適的地點。宣傳您的資產。從戰略區域吸引更多流量。對您的資產績效進行基準測試。利用流量洞察來做出更有利可圖的決策，以進行擴張、資產和城市推廣、行銷活化、績效追蹤隨時可用的客流量資料整體視圖：借助標準化方法，我們的客流量資料可讓您與歐洲任何地方進行比較。您的所有決策都可以由不斷變化的環境中的最佳數據驅動
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一個數據驅動的市場平台，它改變了企業購買和銷售網路服務的方式。透過簡化採購和銷售活動，Cloudscene 為具有前瞻性思維的組織提供了更強的聯繫、更輕鬆的追蹤和管理、授權和敏捷的團隊、時間和成本效率以及提高的生產力。我們的平台以無與倫比的市場情報為後盾，因為我們相信最佳的業務決策是建立在強大的數據基礎上的。
xMap
xmap.ai
xMap是一個位置智慧SaaS平台，提供來自多個產業的大量資料集，讓企業和企業在地圖上查看資料、分析資料並做出基於資料的決策。 xMap 提供全面的見解，引導企業無縫實現無與倫比的成長和市場領導地位。