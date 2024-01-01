WebCatalog

Campaygn

Campaygn

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： campaygn.com

使用 WebCatalog Desktop 上「Campaygn」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

CAMPAYGN 是一款影響者行銷數據驅動的軟體解決方案，可優化您的影響者行銷工作流程和策略。我們致力於為大中型公司和集團服務。在影響者行銷的每個階段，我們都為您提供解決方案： ◾ 識別和發現名人、小眾影響者和新興人才。 ◾ 評估影響者的受眾品質。探討超過 3,200 萬個影響者檔案。 ◾ 獲得對影響者的深入見解和分析。點擊並創建有趣的自訂選角幻燈片。 ∎ 分析並預測您未來的活動。 ◾ 取得獨特追蹤者百分比。 ◾ 建立有影響力的活動並自訂您的工作流程儀表板。 ◾ 追蹤 Instagram、TikTok 和 YouTube 上的數據 ◾ 產生詳細的分析報告。透過社交聆聽、基準測試和更多功能來增強您的工作流程。 CAMPAYGN 被 Tag Heuer、Prada、Sisley、Montblanc、Chopard、Chaumet、Givenchy、La Prairie 等眾多公司使用。您準備好嘗試我們了嗎？

目錄:

Business
有影響力的行銷平台

網站： campaygn.com

免責聲明：WebCatalog 與 Campaygn 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

您可能也會喜歡

Keepface

Keepface

keepface.com

Influencity

Influencity

influencity.com

InfluencerMarketing.Ai

InfluencerMarketing.Ai

influencermarketing.ai

inBeat

inBeat

inbeat.co

trendHERO

trendHERO

trendhero.io

NoxInfluencer

NoxInfluencer

noxinfluencer.com

Socialfaim

Socialfaim

socialfaim.com

Fohr

Fohr

fohr.co

Influence4You

Influence4You

influence4you.com

AnyTag

AnyTag

anytag.jp

Wobb

Wobb

wobb.ai

CreatorDB

CreatorDB

creatordb.app

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.