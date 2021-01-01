替代項 - Campaigner
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。自 2015 年 11 月起，該公司在紐約證券交易所上市，股票代號為 SQ。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
Zoho Campaigns
zoho.com
促進銷售的電子郵件行銷軟體。 建立、發送和追蹤電子郵件行銷活動，幫助您建立強大的客戶群。從精美的電子郵件範本到易於使用的編輯器，從自動化工具到即時分析，Zoho Campaigns 擁有一切。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
ConvertKit
convertkit.com
取得發展部落格和業務所需的電子郵件行銷工具和自動化。立即加入超過 100,000 名創作者並嘗試 ConvertKit。
SuiteDash
suitedash.com
使用我們安全的用戶端軟體設計您自己的用戶端或客戶入口網站存取：全品牌登入、儀表板和帶有白標的電子郵件通知
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一體化工具組擴展您的支援、行銷和銷售 - 您所需的一切現在都集中在一個地方。
AWeber
aweber.com
立即免費試用 AWeber，獲取所有解決方案來擴大您的電子郵件清單、與您的受眾互動並增加銷售額。無需信用卡。
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
NetHunt
nethunt.com
NetHunt 為銷售、行銷和客戶服務團隊提供 CRM 軟體以及優秀的客戶支援和知識庫。加入我們！
Apptivo
apptivo.com
Apptivo 的使命是透過提供高度可自訂的應用程序，為小型企業提供經濟實惠且易於使用的解決方案，以便與客戶進行協作。
Benchmark
benchmarkemail.com
電子郵件行銷服務可吸引訂閱者、培養潛在客戶、發送精美且回應迅速的電子郵件並追蹤結果。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
SendX
sendx.io
電子郵件行銷軟體可協助您進行電子郵件行銷、點滴行銷、清單成長、登陸頁面、網頁表單、電子郵件彈出視窗和自動化。建立您的電子郵件行銷帳戶並立即開始免費試用。
EmailOctopus
emailoctopus.com
使用 EmailOctopus 管理和發送電子郵件給您的訂閱者，費用便宜得多。拖放電子郵件產生器、強大的分析、退回/投訴追蹤等。
Privy
privy.com
Privy.com 是您學習電子商務行銷的排名第一的資源...向電子商務專家學習他們的銷售額如何從 0 美元增長到 100 萬美元。
Levitate
levitate.ai
我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
Sendy
sendy.co
Sendy 是一款自架電子郵件新聞通訊應用程序，可讓您透過 Amazon Simple Email Service (SES) 發送可追蹤的電子郵件。這使您可以以極低的價格發送經過身份驗證的大量電子郵件，而無需犧牲送達率。
Totango
totango.com
Totango 是一款客戶成功軟體，可協助企業推動營收成長、減少客戶流失，同時專注於 SaaS 客戶旅程。免費體驗 Totango。
iContact
icontact.com
使用 iContact 的商務電子郵件平台發送行銷電子郵件非常簡單。從註冊到發送電子郵件只需幾分鐘。無需行銷經驗，無附加條件。
AdRoll
adroll.com
透過 AdRoll 的 AI 驅動行銷軟體，您可以在一個地方獲得複雜的受眾群體定位、跨通路參與、進階衡量和歸因。透過 AdRoll 的成長平台，打造出顧客喜愛的品牌，將更多訪客轉變為顧客，並提升顧客忠誠度。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是為部落客、個人創業家、新創公司和企業提供完整的潛在客戶成長和電子郵件行銷服務。從 B2B 到 B2C，超過 50 萬家企業依靠 Mailmunch 每天產生數千個潛在客戶，並透過電子郵件行銷增加收入。以下是您可以使用Mailmunch 執行的所有操作： - 為每個行業和用例構建具有各種選擇加入形式的電子郵件列表- 通過潛在客戶培育序列來培育這些潛在客戶- 通過易於構建的方式降低購物車放棄率並產生重複銷售自動回复 - 通過高送達率廣播推廣新活動或宣布產品更新 - 通過我們專為高吸引力而設計的引人注目的登陸頁面來提高轉換率 Mailmunch 的設置也非常容易。我們直覺的拖放...
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
QuickMail
quickmail.io
發送自動電子郵件並開始更多對話。 我們的軟體提高了交付能力並自動執行後續操作，讓您事半功倍地獲得更多答案。
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
Selzy
selzy.com
使用 Selzy 電子郵件行銷服務立即發送專業的大量電子郵件。追蹤統計數據。進行 A/B 測試。自動化行銷活動。 15000 封電子郵件免費。
Rasa.io
rasa.io
無論您的電子郵件清單有 100 封還是 100,000 封 - 每個人都會在時事通訊中收到專門為他們選擇的一組文章。 您可以透過 rasa.io 定期為電子郵件清單中的每個人提供真正的好處。不僅是定期，而且是相關的。
Moosend
moosend.com
最簡單的電子郵件行銷和自動化軟體。 Moosend 是最簡單、最現代的解決方案，可提供電子郵件行銷和自動化體驗，從而推動真正的收入成長。
Robly
robly.com
Robly 是小型企業行銷自動化領域的領先創新者。 Robly 於 2014 年發明了 OpenGen，Robly A.I. 2015年。
Emercury
emercury.net
將更多電子郵件潛在客戶轉化為客戶 了解行銷人員用來接觸、轉換和留住客戶的電子郵件行銷平台。
Vision6
vision6.com.au
Vision6 by Constant Contact is Australia's Most Reliable Email & SMS Marketing Platform Create email campaigns that look beautiful on any device with our class-leading email designer & professionally designed templates. Send powerful promotional or transactional emails with workflow automation & per...
MailBluster
mailbluster.com
MailBluster is an AWS-powered email marketing platform. Users with an AWS account can connect their AWS SES account to MailBluster and take advantage of the platform's incredible features, including unlimited subscriber storage, segmentation, a fully updated Drag & Drop editor, and an HTML editor, a...
Rejoiner
rejoiner.com
Ecommerce email marketing software powered by experts you can count on 24x7. Other email platforms force you to DIY, engage an agency, or hire more full-time staff. Rejoiner comes with email experts who embed with your marketing team. Reduce overhead, execute faster, and grow more proﬁtably. Email m...
OpenMoves
openmoves.com
The OpenMoves OM3 platform is an Enterprise level email marketing platform that's extremely easy to use and comes with our I-do™ and We-do™ services so you can choose how you want to want to work with us (self service or full service). Experience the easiest drag-and-drop functionality to create mob...
Big Mailer
bigmailer.io
經濟實惠的電子郵件行銷平台- 批量+ 滴注+ 交易- 免費最多1,000 個聯絡人BigMailer 支援所有主要電子郵件行銷活動類型- 批量、自動化、滴注、自動回复、RSS 到電子郵件和交易- 並允許大容量寄件者整合他們的所有電子郵件單一平台上的活動。內建品牌管理可以為代理商、大型團隊、多產品企業和具有多個專案的製造商優化工作流程。邀請具有適當權限等級的無限使用者或客戶，並隨時變更存取權限。代理商和企業計劃提供白標選項。自動處理退回郵件、取消訂閱和投訴。自助服務選項可隨時匯出或刪除列表，無需聯絡支援人員。電子郵件模板管理的靈活選項 - 使用我們的拖放編輯器建立漂亮的行動優化模板，或使用我們的...
Gold Lasso
goldlasso.com
Gold Lasso 是一家專門為媒體公司提供的免費電子郵件服務供應商，可協助他們透過原生廣告和電子郵件通訊自動化將電子郵件資產貨幣化。
StoneShot
stoneshot.com
StoneShot是一家專注於金融服務的數位行銷技術和服務供應商。 StoneShot 協助繁忙的金融服務行銷團隊提高參與度並提升客戶體驗，同時最大限度地減少營運效率低下。他們的技術涵蓋行銷自動化、電子郵件行銷、活動推廣、內容自動化和基金文件分發。 StoneShot 與零售銀行、機構銀行和私人銀行合作，從精品銀行、快速成長的公司到全球領導品牌。 StoneShot 於 2001 年在倫敦成立，在倫敦、紐約和新加坡設有辦事處，客戶遍佈超過 25 個國家。
AiTrillion
aitrillion.com
體驗由可操作的人工智慧提供支援的行銷自動化 - 取得 AiTrillion！ AiTrillion 是第一個基於 SaaS 的人工智慧支援的電子商務賣家的一體化行銷平台。 AiTrillion 擁有超過 11 個客戶參與管道，與為電子商務行業構建的分析功能相集成，我們專注於連接超過 175 個國家/地區的數百萬客戶之間的點。您所尋找的一切都集中在一個屋簷下，具有整合和創新功能。電子郵件行銷自動化 忠誠度獎勵計畫 產品評論 + 問答 網路推播通知 聯盟行銷 定期會員資格 表單產生器 Ai 工作流程自動化 智慧彈出視窗 公告欄 產品推薦
Simon Data
simondata.com
Simon Data 為行銷團隊提供唯一的客戶資料平台 (CDP)，旨在透過更快、更精確的細分和個人化來提高行銷活動績效。 Simon 資料平台是第一個基於 Snowflake 構建的 CDP，使品牌能夠擺脫導致資料難以存取和部署的過時架構。這就是 Tripadvisor、Equinox、捷藍航空、ASOS、Venmo 和許多其他公司依靠 Simon Data 與消費者建立聯繫的原因。西蒙資料平台低程式碼，專為行銷人員使用而設計，將他們轉變為資料科學家。 Simon Data 被評為 2022 年內建最佳工作場所、最佳工作場所認證，並曾 8 次成為 CDP 領域的 G2 領導者。要了解更多信息...
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail 是一個電子郵件和全通路行銷平台。使用電子郵件、簡訊、Facebook 與客戶進行有效溝通。透過我們，您可以簡單、自動地完成此操作，但需要單獨照顧。使用我們的拖放編輯器創建美觀、響應靈敏的模板，或從 100 個預製模板中選擇一個。領先一步，利用個人化的動態內容在客戶的收件匣中脫穎而出。使用我們的高級細分選項來自訂內容並對您的客戶行為做出反應。此外，使用註冊表單和 Facebook 引導廣告來擴大您的資料庫。透過綜合報告進行改進。我們提供 OR、CTR、跳出率、退訂率或垃圾郵件投訴的數據。此外，還可以查看轉換率、收入、每個聯絡人的活動、點擊地圖、在桌面和行動裝置上開啟、郵件用戶端以...
Overloop
overloop.com
Overloop 是一個多通路銷售參與平台。透過超個人化的行銷活動、混合冷電子郵件、LinkedIn 自動化和電話來打破您的銷售配額。處理您的整個銷售管道，追蹤您的績效，並最終達成更多交易！清單建立和聯絡人管理： - 電子郵件查找器- Chrome 擴充功能- 從LinkedIn 匯入- CSV 匯入- 自訂欄位- 聯絡人管理出站： - 多頻道行銷活動- 冷郵件- LinkedIn 自動化- 電話- 範本和變量- 電子郵件線程- 電子郵件追蹤銷售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任務管理 - 對話收件匣 - 協作 - 整合和同步
AllClients
allclients.com
適用於小型企業的排名第一的客戶管理和行銷自動化系統。
INBOX
useinbox.com
建立您自己的行銷策略 在幾秒鐘內發送 發送並分析電子郵件行銷活動。開始您的免費計劃，享受無限信用。終身免費！免費註冊 查看定價 INBOX 是一款電子郵件行銷工具，比任何其他易於使用的電子郵件行銷工具具有更強大的功能和靈活性創建您的訂閱者會欣賞 INBOX 的電子郵件行銷
Elastic Email
elasticemail.com
Elastic Email 是一個行銷平台，建立在最具成本效益的交付引擎之上。加入數以萬計的公司，它們已經發送了電子郵件！
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。