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探索超過 50,000 件設計師單品，並從我們多元化的社區中租借服裝和配件。把你的衣櫃出租給別人賺錢！ 在「By Rotation」應用程式上出租、出借、購買和出售。在我們多元化的社區中發現超過 50,000 件可供出租的設計師物品。 By Rotation 正在改變我們消費時尚的方式：租你需要的東西，借出你不需要的東西。輪換你的衣櫃，同時為地球、你的衣櫃和你的錢包做點好事。

網站： byrotation.com

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