替代項 - Business Wire
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 團隊創建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驅動的生成式 AI 新聞稿撰寫工具，可協助您在幾分鐘內建立引人注目且引人注目的新聞稿。始終建議人工編輯－切勿完全依賴人工智慧。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新聞發布、定位、監控和行銷解決方案可協助您與全球目標受眾建立聯繫並互動。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
Coinscribble
coinscribble.com
什麼是Coinscribble？ Coinscribble 是一個針對加密貨幣、區塊鏈、Web3 和 NFT 產業的新聞稿通訊服務平台。 Coinscribble 旨在幫助 Web3 公司獲得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等領先加密媒體和新聞平台的有保證的優質報道。 Coinsscribble 的幕後黑手是誰？ Coinscribble 的背後是 Coinbound，這是一家領先的 Web3 行銷機構，其客戶包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
ClickPress
click.press
透過出色的一鍵式功能，像專業人士一樣掌握您的 WordPress 網站。釋放您網站的潛力並體驗無限的效能和快速加載，以獲得卓越的線上形象。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
CoverageBook
coveragebook.com
更快地製作覆蓋率報告。設計精美的報告具有值得您自豪的可信公關指標。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一個領先的新聞平台，提供來自阿富汗和世界各地的最新、準確的新聞。我們經驗豐富的記者團隊致力於為讀者提供可靠且公正的新聞。此外，我們也堅信分享良好服務的重要性，特別是在阿富汗女孩的教育方面。我們認為，教育是一項基本權利，每個人都應享有這項權利，無論其性別為何，我們致力於促進和倡導阿富汗女孩的教育。我們相信，透過教育，我們可以賦權和提升社區，我們努力透過我們的平台激發積極的變革。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向250 多個新聞網站分發新聞稿- 24 小時編輯團隊- 快速分發- (800)460-2502 向Google 和Apple News、ABC 和NBC 附屬網絡、CBS 和FOX 附屬機構、數字雜誌和數百家機構快速分發新聞稿其他新聞網絡。讓您的網站在 Google 新聞中快速編入索引，並使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您網站的反向連結。 (800) 460-2502 - 24 小時編輯人員 - 新聞稿分發起價 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多個主要新聞網站、記者、社交源分發新聞稿。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 於 2015 年由來自 Marketwired、美國商業資訊、美通社、道瓊斯和其他領先金融和企業新聞機構的前高階主管團隊創立。每天發布和分發數千份新聞稿，競爭空前激烈。 iCrowdNewswire 透過增強傳統發布服務、利用最新的人工智慧技術、地理和人口目標定位、基於人工智慧的翻譯、精心策劃的電子郵件分發、交付到高級資料庫以及透過語音數位助理進行額外分發等方式添加優質和利基發行功能，從而在競爭中脫穎而出。 Amazon Alexa 可直接接觸您的受眾，立即提升您的品牌知名度並提高轉換率。透過我們易於使用的創新產品，您可以擴大新聞稿的影響力。 iCrowdNews...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 為公共關係和企業傳播專業人士監控所有媒體管道，使您能夠存取專有的新聞監控資料庫以及創新的電視新聞剪輯和媒體分析服務。
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計- 為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲取準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。這包括全國和有線網路以及聯合和本地市場覆蓋。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是領先的即時媒體智慧平台。 Roxhill 將 Alex Northcott 經驗豐富的公關和行業專業人士團隊與創新技術相結合，提供您在當今快速變化的市場中所需的媒體分析和見解。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並將其組織到公關 CRM 中、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 憑藉其對客戶支援的卓越承諾，積極塑造了公關發行服務產業。我們提供更大的覆蓋範圍和更大的可見性，以便您可以獲得更好的通訊支出回報。在線上擴大您的品牌知名度並幫助影響您所在行業的關鍵人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒體出版物，專注於向觀眾介紹人工智慧、加密貨幣和遊戲等新興技術，並報告科技產業的最新新聞。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公關和新聞稿分發軟體，每天被來自不同國家的數百家媒體使用。透過 Publifix.net，公關和行銷團隊只需點擊幾下即可輕鬆與數千名附屬記者分享他們的內容。為了確保最佳的分發結果，Publifix.net 允許根據語言、國家/地區和類別進行分段公關內容分發。備受好評的功能包括即時存取平台的註冊媒體資料庫、新內容提醒以及即時下載通知。 Publifix.net 是公關公司、行銷和傳播團隊以及各行業企業傳播部門的理想工具。
PRShots
prshots.com
線上圖像/影片和新聞稿庫 PRShots 是一個出色的工具，可讓媒體和影響者存取高解析度圖像、影片和新聞稿。如果您選擇PRshots 來託管您的圖像和新聞稿，您將可以立即訪問由全球30,000 多家媒體組成的社區，這些媒體被該網站所吸引，因為能夠快速輕鬆地下載來自Next、Marks and Spencer 等150多個品牌的圖像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登入即可集中在一處。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一個由科技驅動的公關市場，將品牌與媒體連結起來。建立您的個人資料，向相關記者提交樣本，並讓您的品牌在《富比士》、《Esquire》、《Good Housekeeping》、《Today》等頂級出版物中被提及。
Newsfile
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Newsfile 是您客戶至上的新聞專線和監管備案團隊，為您提供業界其他地方都找不到的服務和支援。我們的綜合電路向全球投資者、分析師和機構受眾發布新聞，同時透過主要經紀商終端、金融資料庫、聚合商、媒體等確保遵守所有證券交易所的規定。選擇 Newsfile，享受由經驗豐富的專業人士提供的卓越服務，他們會帶來改變。
Legit.ng
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Legit.ng 是尼日利亞受眾排名第一的線上和娛樂新聞出版商，每月透過我們的網站滿足超過 2000 萬獨立讀者的新聞需求。我們發佈各種新聞和社論內容，包括娛樂、商業、政治、時事和人文故事。
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是讓您的企業登上媒體的最快、最簡單的方式，它是一款易於使用、易於學習的宣傳軟體，可幫助您的小型企業與大量受眾進行溝通。新聞稿分發、線上發布、媒體請求和新聞發布室。 JournoLink 為公關新手提供支援和學習資源。對於新聞稿，它還提供文案服務。該平台利用自動化技術向記者分發與英國選定的部門和地點相符的新聞稿。每篇新聞稿都會在 BusinessNews.org 上發布以進行搜尋引擎優化，並在客戶的新聞發布室中發布。 JournoLink 提供了一組分析來顯示新聞稿的效果。媒體請求可以按部門和位置設置，並透過電子郵件直接發送給使用者。
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