替代項 - Broadly
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Kenect
kenect.com
Kenect 將您企業中的所有客戶溝通集中在一個平台上。我們將您的主要業務熱線轉換為文字號碼，讓您無需再次提供您的個人號碼。開始向客戶發送短信，同時生成評論、增加網路銷售線索並節省時間。 Kenect 用戶平均看到網站線索增加了 200%，線上評論增加了 350%。無論您想與客戶視訊聊天還是收取簡訊付款，您都可以透過 Kenect 完成。 - 給您的客戶發送簡訊 - 請求線上評論 - 透過簡訊收款 - 視訊聊天 - 在行動裝置或桌面裝置上使用
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是第一個 DIY 線上聲譽管理和個人品牌工具。該工具會向您展示您應該使用哪些網路資產/社交媒體資料以及如何優化它們，以便當人們在Google 上搜尋您的名字時，它們會獲得良好的排名，從而引導您逐步完成提高在線形象的過程。 BrandYourself 也為需要更多實踐幫助的人提供客製化服務。作為服務的一部分，您將獲得專門的專家，他將執行客製化策略以提高您的線上聲譽。 BrandYourself 的三項產品是： 1. DIY 產品（有限使用免費，無限使用每年 99 美元） DIY 產品簡化了複雜的線上聲譽管理流程，因此您可以自己動手。只需提交您希望人們在 Googl...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的行銷平台透過獨特的數據驅動方法幫助特許經營商提高在搜尋和社群媒體中的線上知名度。它使特許經營商能夠從中央控制中心高效、無縫地管理行銷工具、資產和數據。 PromoRepublic 已與 80 多個特許經營品牌、400 多個行銷機構取得了成功，改善了 25,000 多個地點的成果，也簡化了決策。 這是透過其數據驅動的 Copilot 解決方案實現的，該解決方案充當個人數據分析師，將本地行銷數據轉化為可操作的業務見解。 無論您是新興品牌還是成熟的多地點品牌或品牌組合，PromoRepublic 都可以幫助您自動化和優化您的行銷工作。 您的品牌如何利用 Prom...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。 AppFollow 是一項與應用程式商店合作的整合服務。它包括用於審核管理和自動化、有機應用程式效能分析、競爭對手研究、應用程式效能監控和分析的工具。 AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。我們幫助超過 10 萬+ 用戶利用整個應用程式生命週期中的數據，借助我們工具的強大功能建立成功的應用程式： — 應用程式效能監視器； — 使用者評論參與工具； — 應用程式成長加速工具； ——審查管理自動化； — 與 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等進行大量整合。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個完整的使用者生成內容平台，可透過收集和展示來自滿意客戶的內容來輕鬆發展客戶並與客戶互動。 EmbedSocial 的開發旨在使機構、企業、影響者、內容創建者和行銷人員能夠透過在任何網站上即時生成所有社交內容、儲存、審核、分析和發布用戶生成的內容小部件來提升其內容行銷策略。 它是一個先進、易於使用的平台，用於收集、策劃、管理和以客戶評論、推薦廣告、主題標籤活動、社交內容等形式在網站上顯示用戶生成內容 (UGC)。 為了幫助您創建令人難忘的用戶生成內容策略，EmbedSocial 確保與 Instagram、Facebook、TikTok、Google、Twit...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一個由人工智慧支援的應用程式商店行銷和情報平台，使行動領導者能夠優化其應用程式在應用程式商店中的自然和付費表現。 AppTweak 脫穎而出，成為業界最全面的平台，提供 ASO 情報、搜尋廣告活動管理、應用程式商店評論管理和市場情報。我們為應用程式行銷人員提供工具、數據和託管服務，幫助他們做出更明智的決策並在競爭中保持領先。 AppTweak 的核心是Atlas AI，這是我們專有的深度學習語言模型，自2014 年以來一直在應用商店資料上進行訓練。 Face 等行動領導者值得信賴的合作夥伴。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® - 適用於小型企業的排名第一的行銷平台®。從設計、行銷到 CRM，您所需的一切—為您的品牌加油®。由 Madwire® 提供支援 Marketing 360 是整合行銷軟體（技術）和專業行銷服務（人才）的結合，所有這些都透過一個強大的平台提供。它擁有小型企業發展所需的一切，從設計、行銷、CRM 和支付。該平台允許企業從一個介面存取和優化最重要的行銷管道，同時利用雲端中的人才（例如行銷人員、設計師、開發人員、內容創作者和影片專業人士）按需執行行銷。該平台提供全方位服務，並由經過認證的數位行銷高管進行試點，以幫助促進品牌行銷目標和目的。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 為多地點企業和機構創造價值，提供一套工具來改善本地搜尋和地圖發現，透過直接客戶參與（評論、推薦、問答和貼文）建立關係，並發現跨地點的見解以建立競爭優勢。聲譽很重要。掌控一切。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一個商業簡訊平台，旨在激發客戶參與度。我們針對您的日常通訊問題精心設計了即插即用的訊息解決方案，以便您可以消除噪音並隨時隨地與客戶聯繫。 Text Request 旨在與您一起擴展，從處理幾個對話的一個人到發送數百萬條訊息的數千名員工，再到基於我們的 API 構建的自訂解決方案。請造訪 textrequest.com，詳細了解我們如何透過會話簡訊和客戶參與來幫助像您這樣忙碌的企業領導者。
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite 幫助企業監控、要求和展示他們的線上評論，以幫助增加社會認同並建立與客戶的信任。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專門的本地SEO平台。其強大的本地搜尋引擎優化工具和報告使代理商和品牌能夠提高本地排名，從本地搜尋中產生更多流量和潛在客戶，並管理評論/聲譽。 iProspect、Mediacom、希爾頓和宜家等超過 5,000 家創新機構和品牌信任 BrightLocal 透過其業界領先的平台提高其本地搜尋可見度。這些公司透過 BrightLocal 的 SEO 審核和報告、清單服務和管理工具及其線上聲譽管理解決方案來實現這一目標。透過 BrightLocal，客戶可以體驗更好的本地搜尋結果、節省大量時間，以及以更簡潔的方式向關鍵利害關係人展示本地搜尋的成功。套餐起價為 39 美...
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（例如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站流量提高多達 4 倍...
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 幫助優秀的企業獲得應有的聲譽、獲得最高評價並贏得更多銷售。它是一個聲譽行銷平台，旨在透過吸引更多潛在客戶和完成更多銷售來幫助您的企業發展。 NiceJob 透過自動化收集客戶評論和推薦的過程來實現這一點，並在所有行銷管道中利用它們來提高轉換率、減少客戶擔憂並幫助您的企業獲得最高評價。 * 領先的聲譽行銷平台。 * 輕鬆成為頂級企業並贏得更多銷售。 * 受到超過 7000 家企業的評級和信任。 將 Convert 網站新增至任何 NiceJob 計畫。轉換網站保證比您現有網站的銷售額增加至少 10%，確保您的網站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是水管工、女傭、律師...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
UpCity
upcity.com
UpCity 是一種資源，可協助企業與他們可以信任的 B2B 服務提供者建立聯繫。我們在企業和服務提供者之間建立並促進成功的關係。 UpCity 擁有超過 70,000 家上市供應商（從行銷機構、會計師事務所到人力資源顧問等），近 200 萬家企業（並且還在不斷增加）已訪問 UpCity 來尋找滿足其需求的最佳合作夥伴。我們的使命是促進成功的關係，因此我們創建了專有的數據驅動的推薦性評級，以幫助指導我們在每個本地市場和全國範圍內排名和推薦頂級服務提供者。
Appbot
appbot.co
Appbot 為行動團隊提供應用程式審查和評級工具，因此您可以在幾分鐘內了解使用者對您的應用程式的感受。 Appbot 受到來自寶馬、Twitter、微軟和德意志銀行等公司的數千名用戶的喜愛。 Appbot 監控 iTunes、Google Play、Amazon 和 Microsoft 商店上所有國家/地區的應用程式商店評論，以及 Amazon 商店上的產品評論和 Alexa 技能。它顯示用戶情緒、錯誤和功能請求，並透過本機整合將這些回饋無縫地推送到應用程式開發和支援工作流程中。 Appbot 提供專有的情緒分析和自然語言處理工具，以消除大規模理解評論的手動跑腿工作。使用我們的即插即用單字和...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...