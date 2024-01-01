替代項 - Brivo
Flock Safety
flocksafety.com
Flock Safety 建立了第一個公共安全作業系統，幫助 1200 多個城市的社區、企業和執法部門共同努力消除犯罪、保護隱私並減少偏見。將捕獲客觀證據和機器學習的設備配對，以創建並向執法部門提供公正的調查線索。我們的專有設備和基於雲端的軟體將犯罪率減少了 70% 以上。
Verkada
verkada.com
從易於使用的平台管理攝影機並遠端存取鏡頭。 30 天免費試用。簡單、安全且可擴展的企業安全攝影機系統。
Rhombus
rhombus.com
在統一雲端平台上打造更智慧、更安全的空間 物理安全變得現代化。透過一體化解決方案隨時隨地管理您的建築物，該解決方案將智慧攝影機、存取控制、感測器、整合和警報整合在單一管理平台下。
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai 是即時人類感知技術的領導者，致力於打造安全、高效、永續的智慧環境。
Hikvision
hikvision.com
海康威視致力於透過機器感知、人工智慧、大數據等尖端技術服務各行業，引領AIoT未來： 透過全面的機器感知技術，我們旨在幫助人們更好地與周圍的世界聯繫； 擁有豐富的智慧產品，讓智慧觸手可及，滿足多樣化需求； 我們致力於透過創新的AIoT應用，讓每個人都能享受更美好的未來，建構更便利、更有效率、更安全的智慧世界。 海康威視提供廣泛的實體安全產品，涵蓋視訊安全、存取控制和警報系統。我們還提供由人工智慧技術支援的整合安全解決方案，為最終用戶提供新的應用程式以及安全管理和商業智慧的可能性。在過去的幾年裡，我們加深了在以專業、智慧的解決方案滿足各個垂直市場客戶需求方面的知識和經驗，包括智慧城市、交通、...
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com 是智慧互聯物業的領先平台。數百萬人依靠 Alarm.com 的技術從任何地方監視和控制他們的財產。我們的平台以安全和遠端監控為中心，滿足廣泛的市場需求，並為越來越多的物聯網 (IoT) 設備提供基於應用程式的控制。 我們的安全、視訊監控、智慧自動化和能源管理解決方案可透過我們由北美和全球數千家專業服務供應商組成的網路提供。 Alarm.com 的普通股在納斯達克交易，股票代號為 ALRM。 Alarm.com 憑藉其員工文化以及我們每天為開發新技術並將其推向市場所做的有意義的工作而獲得了「最佳工作場所™」獎，這些新技術將使數百萬人更加安全，並幫助他們更有效地使用能源。我...
Genetec
genetec.com
領先的商業智慧、統一實體安全、公共安全和營運技術提供者。 Genetec 為實體安全和公共安全產業開發開放平台軟體、硬體和基於雲端的服務。其旗艦產品 Security Center 將基於 IP 的視訊監控、存取控制和自動車牌識別 (ALPR) 統一到一個平台中。 Genetec 自 1997 年以來一直是全球創新者，總部位於加拿大蒙特利爾，透過遍布 159 個國家的經銷商、整合商和顧問組成的綜合網路為企業和政府組織提供服務。 Genetec 建立在創新原則之上，始終處於統一實體安全系統新興技術的前沿。
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al 是一家 B2B SaaS 公司，為每個站點提供「Al Guard」。使用攝影機監控客戶站點的安全公司部署 Sentry AI 來預防犯罪、減少處罰並節省勞動成本。
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX 為基於視訊的安全性、流程監控和分析的各個方面提供全面的解決方案。 MOBOTIX 開發高品質、分散式、節能的系統，為 MOBOTIX 的客戶節省金錢。 MOBOTIX 的座右銘「BeyondHumanVision」也是 MOBOTIX 的使命：MOBOTIX 完全致力於使自己成為最可靠的公司，透過使用智慧、網路安全的視訊技術超越人類視覺並創造有形的附加價值，從而保護人員和財產。在人工智慧的支援下，MOBOT-IX 視訊技術可以提供有價值的數據，幫助公司優化流程和收入。 MOBOTIX 視訊系統由德國製造的高性能、高品質組件組成，在位於朗梅爾的 MOBOTIX 生產基地手工組裝...
Voxel
voxelai.com
利用人工智慧的力量增強安全性和營運。 借助終極站點可視性平台，建立數據驅動的安全文化並消除未遂事故。
SOLINK
solink.com
Solink 是一款基於訂閱的軟體，可將您的攝影機鏡頭與 POS 資料連接起來，為您提供增加利潤、減少盜竊並幫助您節省時間所需的洞察力。 Solink 會審查您的所有 POS 交易，並將其與相應的即時視訊配對，以創建可搜尋時刻的儀表板。這些時刻可讓您根據特定事件進行過濾，例如房間內的移動、特定購買和異常員工行為。 Solink 是一家 Wesley Clover 公司，總部位於安大略省渥太華，在全球設有區域代表處。
Salient Systems
salientsys.com
Salient 提供全面的視訊監控管理系統，旨在滿足從模擬到 IP 到雲端的全方位監控技術需求。 Salient 的視訊管理軟體 CompleteView 基於開放式架構，可從入門級擴展到企業級，並提供從桌上型電腦、筆記型電腦和行動智慧型手機管理多伺服器、多站點視訊監控安裝所需的一切。 無與倫比的可擴展性 無論您是小型企業、大型跨國企業還是介於兩者之間的企業，CompleteView VMS 都能帶來部署簡單性和無與倫比的可擴展性來支援您當前和未來的需求。 完全開放的架構 CompleteView 的開放式架構使您的組織能夠無縫地利用現有技術投資，並最大限度地減少硬體和軟體基礎設施隨時間變...
Calipsa
calipsa.io
Calipsa, Inc. 於 2022 年被摩托羅拉解決方案收購，現已成為其安全和安保技術生態系統的一部分。 Calipsa 是雲端原生高階視訊分析領域的技術領導者。其可擴展平台使企業能夠透過人工智慧分析來優化安全性，這些分析可以驗證警報、實現基於內容的搜尋、偵測篡改並即時評估攝影機的運作狀況。 關於摩托羅拉解決方案： 摩托羅拉解決方案正在解決更安全的問題。我們建構並連接技術來幫助保護人員、財產和場所。我們的解決方案支援公共安全機構和企業之間的協作，這對於主動實現安全和安保至關重要。
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft 是全球領先的智慧視訊監控解決方案開發商之一，採用先進的人工智慧、神經網路和深度學習技術，讓世界對所有居民來說變得更加安全。 AxxonSoft 的實體安全資訊管理 (PSIM) 和 IP 視訊管理軟體 (VMS) 與大多數閉路電視和實體安全產品和設備集成，可輕鬆整合和應用到政府、機構和商業企業的垂直和水平解決方案中。 作為視訊監控領域的全球領導者，AxxonSoft 開發了非常先進的軟體，它使用戶能夠比以前做得更多 - 輕鬆、快速，並且符合他們現有的系統和策略。這是因為 AxxonSoft 的先進軟體允許使用者在單一環境中連接多個系統和設備，以便他們可以聚合和分析數據，...
LVT
lvt.com
LVT（LiveView Technologies）提供在我們專有的 SaaS 平台上運行的可快速部署的監控硬體。我們的企業級安全和保全生態系統可以透過智慧自動化和可行的見解輕鬆保護幾乎任何實體環境。
ivideon.com
ivideon.com
我們建立了一個全球專有、高度可擴展且可靠的平台，用於提供以視訊為中心的安全和分析服務，供世界各地的大型和小型企業用於監控和管理，或消費者用於家庭自動化和安全。透過我們的服務，企業不僅可以獲得用於安全和存取目的的傳統視訊來源，還可以獲得重要的分析服務，幫助他們提高利潤或削減開支。 消費者及其家人可以獲得價格實惠的安全解決方案，只需點擊滑鼠即可透過專業選項進行升級。 （也允許在我們的行動應用程式中使用手指）
Forsight
forsight.ai
Forsight 正在建造建築業的自主監控系統。使用攝影機（您已有的或我們幫助安裝的）和人工智慧軟體，我們即時偵測和預測安全風險、安全威脅和管理問題。
Coram AI
coram.ai
Coram AI 是一種現代視訊安全解決方案，可協助您建立更安全、更有效率的工作場所。 Coram 讓使用視訊安全攝影機的每個步驟都快如閃電。該應用程式允許即時存取您所有的安全攝影機。
Spot AI
spot.ai
Spot AI 建構了現代化的人工智慧攝影機系統，為每個企業創造更安全的工作場所和更智慧的營運。
Kastle Systems
kastle.com
Kastle 是領先的房地產技術解決方案提供商，為商業房地產、多戶住宅、全球企業、教育機構和重要政府設施提供保護。每天，數以萬計的企業使用 Kastle 最先進的門禁控制、視訊監控、訪客管理和身分管理技術解決方案來打造更智慧的建築環境。 Kastle 致力於打造一個獨特的工作場所，讓優秀人才能夠在職業和個人方面蓬勃發展。透過將員工福祉作為重中之重，Kastle 榮獲多項獎項，包括 Energage 2021 最佳工作場所以及多元化、公平和包容性實踐文化卓越獎。
Avigilon
avigilon.com
Avigilon 於 2018 年被摩托羅拉解決方案收購，現已成為其安全和保全技術生態系統的一部分。 Avigilon 的安全套件提供全面的端到端視訊安全產品和服務組合，是 Motorola Solutions 技術生態系統的一部分。它透過固定視訊、進階分析和智慧型存取控制系統以及雲端和本地安全部署選項，提供靈活的模組化安全層。 關於摩托羅拉解決方案： 摩托羅拉解決方案正在解決更安全的問題。我們建構並連接技術來幫助保護人員、財產和場所。我們的解決方案支援公共安全機構和企業之間的協作，這對於主動實現安全和安保至關重要。
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks 是全球按需、真正基於雲端的安全和營運視訊管理系統 (VMS) 的供應商。 Eagle Eye 利用人工智慧提供一個簡單的智慧平台，專門幫助企業提高安全性、保全、營運並降低成本。 Eagle Eye 還提供開放式 API，可輕鬆與應用程式集成，以創新且有用的方式補充和擴展產品。 Eagle Eye 平台提供安全、加密的錄音、攝影機管理、行動檢視、警報和搜尋——所有這些都在雲端進行。 API 平台使用 Eagle Eye 大數據視訊框架™，具有基於時間的資料結構，用於即時和存檔視訊的索引、搜尋、檢索和分析。 Eagle Eye Networks 透過授權經銷商...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems：視訊技術軟體，可幫助人們了解他們所看到的內容 - 在安全性及其他方面。 Milestone Systems 在視訊資料中尋找人們可以採取行動的資訊： – 要麼重溫過去發生的事情 – 或即時查看事物 ——很快我們就能在事情真正發生之前看到它們。 換句話說，Milestone Systems 讓世界看到了。 作為雇主的里程碑 加入 Milestone，您將成為世界領先的 IP 視訊管理系統供應商的一員。自 Milestone Systems 於 1998 年在丹麥成立以來，Milestone Systems 已發展到在超過 25 個國家的開發中心和區域辦事處...