替代項 - Breakroom

expertshare

expertshare.live

您的虛擬活動平台 Expertshare 是一個基於網路的虛擬活動會議和協作平台。 Expertshare 由瑞士活動產業專業人士開發，他們結合了自己的經驗、技術技能和對客戶舉辦成功活動所需的敏銳理解。我們致力於提供活動產業最具創新性、敏捷性和前瞻性的平台和服務。我們了解您面臨的障礙並預測您的需求。 Expertshare 的重點是提供一個完全整合的系統，提供企業和與會者期望的所有功能，以確保虛擬活動、會議或線上培訓計劃的成功。 Expertshare 相信，在創造獨特和身臨其境的體驗時，我們可以超越傳統活動並創造混合活動。這些活動將吸引參與者並提供寶貴的見解，以無與倫比的準確性推動您的關鍵決...