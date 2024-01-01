替代項 - BrandChamp
Later
later.com
領先的視覺行銷平台，可讓您規劃、安排、發布和衡量 Instagram 和社群媒體貼文的結果。
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家擁有自己市場的全球領導零售商。我們幫助賣家和企業家透過我們的全球聯盟增加銷售額。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界領先的合作夥伴自動化解決方案，發現、管理、保護、優化所有合作夥伴管道，實現真正的指數增長。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
LTK
shopltk.com
從您信任的 LTK 影響者那裡購買最新的時尚、家居、美容、健身產品。工作服創意、婚禮賓客禮服、旅行穿搭等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作夥伴關係管理軟體可擴展任何計劃：聯營公司、經銷商、行銷等。了解 SaaS 公司為何借助 PartnerStack PRM 實現發展。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主題標籤分析和社交媒體分析公司，為 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供帶有主題標籤追蹤的即時數據。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智慧在幾秒鐘內創建並執行行銷計劃。 利用人工智慧為您的企業找到最佳的成長駭客策略。 將行銷轉向自動駕駛並實現成長。
Simplero
simplero.com
您的線上業務變得簡單 Simplero 為您提供建立和發展成功的線上教育業務所需的所有工具，這些工俱全部集中在一個地方。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 將滿足您所有的聯盟行銷和推薦行銷需求。將 Tapfiliate 與 Shopify、WooCommerce 和 30 多個其他整合同步。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Affable.ai
affable.ai
影響者行銷平台 Affable 讓全球品牌、代理商和 D2C 電子商務品牌輕鬆找到影響者、管理活動並衡量投資報酬率！經過驗證的影響者。 100+ 客戶。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
Awin
awin.com
透過全球聯盟行銷網路拓展您的業務，該網路為世界各地的廣告商、代理商和發布商提供行銷解決方案。
GRIN
grin.co
GRIN 是電子商務品牌最好的影響者行銷軟體。我們的人工智慧平台包括超過 3,200 萬影響者套件、活動工作室、報告和分析、支付和產品履行、完整內容媒體庫等。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 頻道和影片的合法推廣服務。它可以幫助部落客獲得瀏覽量和訂閱者，並幫助企業增加銷售額並吸引網站訪客。
Perpetua
perpetua.io
電子商務的成長基礎設施。 與數千家使用 Perpetua 零售媒體執行和智慧軟體的企業一起，在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 和其他市場上實現盈利規模增長。
Evolup
evolup.com
Evolup 是唯一一個 100% 致力於創建聯盟商店、由人工智慧提供支援的解決方案。免費試用 7 天，無需信用卡！
Emplifi
emplifi.io
優化數位客戶旅程。 Emplifi 的客戶體驗軟體和社群媒體管理軟體的統一平台縮小了 CX 差距。
Offer18
offer18.com
績效行銷平台。 為聯營公司、廣告商和廣告網路提供協助，幫助他們追蹤、優化和衡量其網路的效能。
Involve Asia
involve.asia
Involve 是領先的聯盟行銷平台，可協助合作夥伴和廣告商增加馬來西亞的線上收入。立即加入我們的聯盟網絡！
Marketcall
marketcall.com
按次付費聯盟網路 Marketcall 是市場上的最佳選擇。超過兩百項按通話付費優惠
Admitad
admitad.com
新一代績效行銷。 適合各種規模的廣告商、出版商和影響者的一套解決方案。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Rewardful
rewardful.com
將您最大的粉絲變成您最好的行銷人員。 Rewardful 是 SaaS 公司透過 Stripe & Paddle 設定聯盟行銷和推薦計畫的簡單方式。只需連接您的帳戶，讓我們為您追蹤推薦、折扣和佣金！
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之間發展您的業務。 GrowSurf 是科技新創公司推薦的軟體。我們的客戶看到 300-1000% 的投資回報率 + 9-40% 的月度成長。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Talkable
talkable.com
很棒的推薦行銷計劃 ✅ 適用於線上商店、本地企業和 B2B 服務。增長行銷的客戶忠誠度計劃。易於啟動、測試和優化！獎勵您的客戶！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。