Branch app

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Branch 幫助企業加快支付速度，增強美國勞工階級的能力。企業向 Branch 求助，尋求更具成本效益、更快捷的方式向員工支付工資，並降低紙本支票和工資卡的成本。與 Branch 簽約的工人和獨立承包商可以獲得零費用銀行帳戶、免費即時獲取工資以及自動預算工具來幫助他們管理工資之間的現金流。 Branch 與一些全國領先的薪資和勞動力技術合作，為零售、餐飲、物流、製造和醫療保健領域的雇主提供支援。

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