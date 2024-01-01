替代項 - Botify
Google Trends
trends.google.com
Google Trends 是 Google 的一個網站，用於分析不同地區和語言的 Google 搜尋中熱門搜尋查詢的流行程度。網站使用圖表來比較不同查詢隨時間的搜尋量。 2008 年 8 月 5 日，Google 推出了 Google Insights for Search，這是一項顯示搜尋趨勢資料的更複雜、更先進的服務。 2012 年 9 月 27 日，Google 將 Google Insights for Search 合併到 Google Trends 中。
Google Search Console
google.com
Google Search Console 是 Google 的網路服務，可讓網站管理員檢查索引狀態並優化其網站的可見性。 2015 年 5 月 20 日之前，該服務稱為 Google 網站管理員工具。 2018 年 1 月，Google推出了新版本的搜尋控制台，並對使用者介面進行了更改。 2019 年 9 月，舊的 Search Console 報告（包括主頁和儀表板頁面）被刪除。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一個著名的反向連結和 SEO 分析工具集。 目前，我們憑藉最大的即時連結基數、龐大的索引和最快的索引更新速度從眾多其他類似服務中脫穎而出。 我們不斷改進所有演算法，為客戶提供最新鮮、最真實的反向連結數據。除此之外，我們嘗試追蹤 SEM 和 SEO 領域的所有新趨勢，並確保這些趨勢在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Bing Webmaster Tools
bing.com
Bing 網站管理員工具是一項免費服務，作為 Microsoft Bing 搜尋引擎的一部分，它允許網站管理員將其網站添加到 Bing 索引爬蟲、查看其網站在 Bing 中的表現等等。
Issuu
issuu.com
從 PDF 建立互動式翻頁書、社群媒體貼文、GIF 等。在這裡發現數位出版和內容行銷工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高級：將冰冷的潛在客戶轉變為滿意的客戶的簡單流程（帶有自動轉換管道和序列）。
Frase
frase.io
透過整合的內容優化和對話式人工智慧工具來增加自然流量、轉換率和收入。立即建立一個免費帳戶。
WriterZen
writerzen.net
一站式內容解決方案，可滿足您的數位寫作需求，從 SEO 主導的關鍵字聚集到 SERP 命中。
Surfer
surferseo.com
使用 Surfer 只需點擊幾下即可為任何網域產生內容計劃。編寫高品質且有利於 SEO 的內容，以在 Google 中贏得高位。立即註冊！
SE Ranking
seranking.com
企業主、代理商和 SEO 專家的領先 SEO 軟體。追蹤您的排名、監控競爭對手、發現技術錯誤等，起價為 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Moz
moz.com
在全球最大的 SEO 社群的支持下，Moz 建立了使 SEO、入站行銷、連結建立和內容行銷變得簡單的工具。立即開始 30 天免費試用！
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
MarketMuse
marketmuse.com
MarketMuse 使用人工智慧和機器學習來幫助您制定內容策略、加速內容創建並為內容決策提供資訊。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Keyword Tool
keywordtool.io
關鍵字工具是 Google Ads 關鍵字規劃工具的 #1（免費）替代品，用於 SEO 和 PPC 關鍵字研究 ᐈ 在幾秒鐘內產生 1,000 個 ✅ 長尾關鍵字！
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
GetGenie Ai
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使用 GetGenie - 您的個人人工智慧助理，寫作和排名速度提高 20 倍。 無論是 WordPress、SaaS 應用程式或聊天機器人 — GetGenie Ai 都能協助您涵蓋各個領域、各個工作領域！
RankIQ
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撰寫排名在 Google 第一頁上的部落格文章。我們的人工智慧驅動的 SEO 工具集專為部落客建立。它告訴您要在帖子和標題中添加什麼內容，這樣您就可以在一半的時間內編寫完美優化的內容。我們也為每個部落格利基市場精心挑選了競爭最低的高流量關鍵字庫。
Keyword Revealer
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Keyword Revaler 是您唯一需要的 SEO 平台。數十萬名行銷人員使用 Keyword Revealer 從數位行銷中獲得可衡量的結果。
ContextMinds
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ContextMinds 幫助您集思廣益和研究主題，以開發 SEO 優化的內容，使您成為所在領域的權威。
SiteGuru
siteguru.co
SiteGuru 抓取並分析您的網站。我們檢查您的內容、連結和網站結構，並提供可操作的提示來改進您的網站。立即開始免費試用。
GetKeywords
getkeywords.io
透過意圖分析進行本地關鍵字研究。如果搜尋引擎關注用戶行為和意圖，為什麼您的 SEO 工具仍然不..!!
Serpstat
serpstat.com
聰明且強大的工具，用於 ✓ 反向連結分析 ✓ 排名追蹤 ✓ 關鍵字研究 ✓ 競爭對手分析 ✓ 網站審核。
FlippingBook
flippingbook.com
將簡單的 PDF 轉換為具有專業外觀的互動式且引人入勝的文件、管理行銷工具、分析文件等。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、電子郵件、評論和通話追蹤儀表板
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透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
Copysmith
copysmith.ai
Copysmith 是企業和電子商務的人工智慧內容創建解決方案。 大規模創建、發布和分發行銷內容。
SpyFu
spyfu.com
我們的行銷收入引擎可提高 SEO 和 PPC 利潤。 SEO 行銷套件、PPC 分析器、歷史數據、競爭分析、反向連結外展、無限關鍵字和網域項目、自訂報告。
Mangools
mangools.com
Mangools 是 5 個簡單但功能強大的 SEO 工具的捆綁包，專為有效的 SEO 工作流程而設計。深受初學者喜愛，深受專業人士信賴。免費試用！
Scalenut
scalenut.com
Scalenut 為您提供了一種簡單且可擴展的方式來製作服務於您的業務目標的內容。獲得專業的創作者和人工智慧工具來幫助您超越競爭對手。
Keyword Search
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利用人工智慧增強您的廣告受眾。 KeywordSearch AI 提高了 Google 和 YouTube 廣告的投資報酬率。使用人工智慧在幾分鐘內找到最佳的商業廣告受眾，並一鍵將其同步到廣告帳戶。
SEOptimer
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正在尋找最好的 SEO 審核工具來分析和評分您的網站？ SEOptimer 是網路上最好的 SEO 檢查器。改善您的網站，在搜尋引擎中排名更高，並透過精美的 SEO 報告贏得更多客戶。今天就審核您的 SEO！
Wincher
wincher.com
一款您離不開的 SEO 工具。我們幫助品牌從自然搜尋中獲得優質流量並監控其關鍵字的效果。
Brand Overflow
brandoverflow.com
Brand Overflow 提供各種行銷工具來優化和增強您的數位行銷策略的各個方面。
Screpy
screpy.com
Screpy 是一種基於人工智慧的網路分析工具，可以在一個儀表板中分析您網站的所有頁面，並與您的團隊一起監控它們。
SEOcrawl
seocrawl.com
專業人士和公司的 SEO 軟體。 透過我們的 SEO 軟體，節省時間和成本，提高結果並提高效率，這是一套 SEO 工具，可將您的 SEO 管理提升到另一個水平。
BIQ
biq.cloud
BiQ 是世界上第一個將定價民主化的 SEO 套件。探索四種不同的 SEO 工具，只需為您使用的內容付費，無需為不使用的內容付費。
HoneyStack
hockeystack.com
端對端 SaaS 分析。 HockeyStack 是 SaaS 分析工具，可統一行銷、產品、收入和銷售數據，以發現隱藏的見解，例如行銷活動的 LTV 或每個行銷管道的流失率。無需設定。沒有代碼。免費試用
StoryChief
storychief.io
StoryChief 將完成內容行銷所需的一切都集中在一處。多通路組織、建立和分發您的內容。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家為全球出版商提供數據和分析的科技公司。該公司成立於2009年，總部位於美國紐約市。該軟體即服務(SaaS) 公司將程式碼整合到出版商、媒體公司和新聞機構的網站中，以追蹤用戶，從而透過受眾參與度和忠誠度指標獲利，以便他們可以決定在其網站上發布和推廣的內容。 2010 年 8 月，該公司從 Betaworks 分離出來，成為一個獨立的實體。 Chartbeat 作為 Google Analytics 即時數據的替代品受到了讚揚和批評。
Seodity
seodity.com
今天試試 Seodity。利用我們的工具並增加您網站的自然流量。改進技術搜尋引擎優化、檢查競爭、反向連結並監控排名追蹤器中的所有內容。
Nozzle
nozzle.io
Nozzle 是一個完整的 Serp 監控工具，可讓您追蹤無限的競爭對手，不問任何問題。哎呀，我們會讓您追蹤盡可能多的內容。
SISTRIX
sistrix.com
您在 Google 上的競爭對手只需點擊一下即可。您的不公平優勢：SISTRIX 更好的排名、更高的知名度和有效的內容。
Sitechecker
sitechecker.pro
網站 SEO 檢查器可進行快速、完整的技術審核。 取得詳細的 SEO 審核報告，其中包含有關如何改善您的網站並登上 Google 榜首的個人化清單。
INK
inkforall.com
認為你不能寫出精彩的文案嗎？再想一想！使用 INK，您可以製作原創文章、描述、標題、Google 廣告等。
Shakespeare
shakespeare.ai
取得世界上最好的人工智慧文案寫作軟體，為您的網站、社群媒體、報告、部落格、廣告文案、電子郵件等打造世界級的文案
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public.iotechnologies.com
透過即時內容分析改善您的內容、增加讀者群和收入。最具創新性的儀表板可實現更快、更好的決策。
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ranktracker.com
有效 SEO 的一體化平台。 研究關鍵字、分析競爭、檢查和監控反向連結並追蹤您的搜尋引擎排名 - 所有這些都透過一個強大的平台完成。排名追蹤器利用世界一流的資料來源來幫助您在 SEO 方面取得領先，無論您是小型新創公司還是大型機構。
Contently
contently.com
評價最高的內容行銷解決方案：專家內容策略、企業內容行銷平台、全球內容創作者網路。
Squirrly
squirrly.co
Squirrly 為創業家帶來了 Squirrly SEO、HideMyWP Ghost、Education Cloud PLUS 等工具。在企業家商店中，您將找到 Squirrly 設計的人工智慧行銷工具和線上培訓計劃。迄今為止已服務了 18,000 名付費客戶。
Readable
readable.com
Readable 是終極可讀工具。優化您的清晰度並拉近與觀眾的距離。
Plerdy
plerdy.com
轉換率優化工具 追蹤、分析訪客並將其轉換為買家 免費試用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我們的產品
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove 是一家跨國軟體即服務 (SaaS) 公司，為網站治理創建基於雲端的工具和服務。 Siteimprove 成立於 2003 年，總部位於丹麥哥本哈根，在奧地利、澳洲、加拿大、丹麥、英國、芬蘭、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士等多個國家積極開展業務。美國。 2017 年，Siteimprove 的營收為 4,200 萬美元。
BrightEdge
brightedge.com
BrightEdge 是領先的 SEO 解決方案和內容績效行銷平台，可協助超過 1,700 名客戶產生更多自然流量。 BrightEdge 總部位於加州聖馬刁，在紐約、西雅圖、芝加哥、克里夫蘭、東京、雪梨和倫敦設有辦事處。立即聯絡我們以取得 SEO 演示。
Akamai
akamai.com
Akamai 是領先的內容交付網路 (CDN) 服務供應商，提供媒體和軟體交付以及雲端安全解決方案。