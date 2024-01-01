替代項 - Bot Libre

Xenioo

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Xenioo 是一個著名的強大且靈活的平台，它使專業人士和企業能夠在多個管道上建立和發布他們的機器人。 我們在 2017 年初創立了 Xenioo，其使命是提供最快、功能最強大的聊天機器人平台。 由於 Xenioo 的聊天機器人創建方法是一種「設計優先」模型，因此您無需提前選擇目標平台即可建立聊天機器人。完成設計後，您可以將其同時部署在多個管道上。 Xenioo 支援在以下管道上發布：網站、Facebook Messenger、Telegram、Whatsapp 和 Slack。 Xenioo 擁有所有工具。因此，您需要付出的只是一定程度的承諾和創造力。