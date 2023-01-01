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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Booktab是一個諮詢和學習多媒體教科書的平台。透過 Booktab，您可以存取您的數位圖書館。點擊一本書將其打開並翻閱頁面。您將能夠註釋、下劃線、記筆記，但不僅如此：在Booktab 書籍上，您可以找到義大利語和原始語言的教育影片、互動式動畫、音訊、可編輯概念圖和互動式練習來測試您的知識。

網站： booktab.it

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