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Boba：生成創意的人工智慧副駕駛 研究訊號和趨勢 - Boba 可以在網路上搜尋文章和新聞，以幫助您回答定性研究問題。 構思：設想未來場景 - 場景建構是透過研究商業、文化和技術變化訊號來產生面向未來的故事的過程。場景用於在情境化敘述中社會化學習，激發不同的產品思維，進行彈性/合意性測試，和/或為策略規劃提供資訊。 構思：集思廣益策略 - 使用「玩贏」策略框架，我可以幫助您根據策略提示和未來可能的場景集思廣益「在哪裡玩」和「如何贏」選擇。 分鏡 - Boba 可以幫助您為當前或未來狀態場景建立故事板。

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