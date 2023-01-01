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Bizstim 是一款一體化商業軟體平台。如果您經營以服務為基礎的企業，Bizstim 可以協助刺激銷售並自動執行日常任務。通常使用 Bizstim 的行業包括 SAT 準備、輔導、法律服務、駕駛員培訓、治療師、園林設計師等等。核心功能包括：客戶資訊儲存、日程安排和提醒、客戶報告、計費和發票以及人力資源。我們的目標是解決您最大的痛點，例如：日程安排和提醒盡可能自動化，使用自動化簡化發票和付款收取。我們的一些客戶每個月都會毫不費力地收集數百張發票。相反，他們讓軟體計算帳戶餘額，向客戶收費，向客戶發送發票收據，並觀察收入存入他們的帳戶。

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