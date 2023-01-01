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Biryani by Kilo 印度最優質的 Biryani 和烤肉串配送連鎖店 - 每筆訂單均在 Handi 烹調新鮮 Biryani Dum。每個 Biryani 均由我們的 khansamas 採用天然粘土手工製作，以傳統的 dum 風格單獨製作，層次分明

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