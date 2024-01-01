替代項 - BingBang.ai
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美國跨國科技公司，開發同名軟體，這是一種使用人工智慧和自然語言處理的英語數位寫作工具。透過機器學習和深度學習演算法，Grammarly 的產品提供語法檢查、拼字檢查和抄襲檢測服務，以及有關寫作清晰度、簡潔性、詞彙、表達風格和語氣的建議。該軟體於2009 年7 月在烏克蘭基輔首次發布。 Grammarly 總部位於舊金山，並在基輔、紐約市和溫哥華設有辦公室。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的釋義工具受到全球數百萬人的信賴，可以使用最先進的人工智慧來重寫句子、段落或文章。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言語表達。透過清晰、引人注目和真實的寫作準確地表達您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分鐘內產生準確、相關且優質的內容。 AI-Writer 是最準確的內容生成平台，使用最先進的人工智慧寫作模型從標題產生文章。
Jenni AI
jenni.ai
增強您的下一篇研究論文。 使用 JenniAI 研究並撰寫下一篇論文。
Copy.ai
copy.ai
我們創造了世界上最先進的人工智慧文案，使您能夠在幾秒鐘內創建行銷文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驅動的 AI 說故事者。在人工智慧的驅動下，建構獨特的故事、驚心動魄的故事、誘人的浪漫，或只是閒逛。什麼都可以！
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智慧語音產生器從文字到語音。 支援人工智慧，真實的人們的聲音。 在幾分鐘內製作工作室品質的配音。使用 Murf 逼真的 AI 聲音進行播客、影片和所有專業演示。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人寫作教練。文法檢查器、風格編輯器和寫作導師集於一體。最好的寫作不僅僅取決於正確的語法。您需要一個編輯工具，該工具還可以突出顯示風格問題，並將您的作品與您所在流派的最佳作家進行比較。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款由人工智慧驅動的寫作工具，可協助您在短短幾秒鐘內以極低的成本創建高品質的內容！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的數位研究助手，為您閱讀論文並為您提供亮點！ Scholarcy 將您的文件轉換為可搜尋、可共享的摘要抽認卡庫，可在任何裝置上訪問，並具有協作筆記和註釋功能。從 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 檔案建立摘要卡，從 Dropbox 匯入，然後匯出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、內容、社群媒體和競爭性研究的解決方案。受到全球超過 6000000 名行銷人員的信賴
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Paperpal
paperpal.com
體驗學術寫作的未來。 透過即時的、針對特定主題的語言建議來幫助您寫得更好、更快，從而提高您成功的機會！
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Smodin
smodin.io
Smodin 的使命是讓每種語言都可以使用日常應用程式。我們主要致力於幫助學生、作家、教育工作者和虛擬工作者完成日常工作。
HyperWrite
hyperwriteai.com
您的私人寫作助理。 無論您在何處寫作，HyperWrite 都會提供建議和句子完成來提高您的寫作水平。
Simplified
simplified.com
一體化數位設計平台可協助您以前所未有的方式創建內容、擴展品牌並與團隊合作。講述故事所需的一切都集中在一個地方。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是您一直想要的不帶評判性、隨時可以再讀一份草稿、即使在凌晨 3 點也不會耗盡想法的人工智能寫作夥伴。️
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser 是句子改寫和論文重寫的最佳釋義工具。我們的換詞器可以改變句子的結構並替換同義詞
Writer
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Writer 是一款人工智慧寫作助手，可以幫助團隊中的每個人寫好文章。隨時隨地製作清晰、一致且符合品牌的內容。今天免費試用。