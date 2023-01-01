Bimsync
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Catenda 的 Bimsync 在跨越整個建築生命週期的基於雲端的協作平台中將您的建築資料變為現實。在 Bimsync 中繼續您在行動裝置上超越設計或現場辦公室的流暢協作體驗。 Bimsync 從一開始到移交及之後管理您的專案訊息，確保所有專案階段的資料和知識保留。
網站： bimsync.com
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