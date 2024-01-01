替代項 - BigMarker
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Google Meet
meet.google.com
Google Meet（以前稱為 Hangouts Meet）是 Google 開發的一項視訊通訊服務。它是替代 Google Hangouts 的兩個應用程式之一，另一個是 Google Chat。 Google 計劃於 2019 年 10 月開始停用 Google Hangouts。
Skype
skype.com
Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數量超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。2012 年 2 月，Skype 同時線上用戶數為 3,400 萬。2020 年 3 月，Skype每月有1億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數量比上個月增加了 70%。Skype 於 2003...
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化業務平台，用於創建和擴展您的知識業務。立即免費試用 Kajabi，試用 14 天。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
Mighty Networks
mightynetworks.com
為 Mighty Network 中的所有內容建立會員資格，或對高級課程和團體收取費用 - 設定簡單，甚至更容易銷售。
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的遠端支援在一個平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索無縫且安全的體驗。
Whereby
whereby.com
無需登入或下載即可輕鬆召開視訊會議。具有螢幕分享、錄製等功能的視訊會議。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Zoho Meeting
zoho.com
滿足您的線上會議和網路研討會需求的網路會議軟體。 Zoho Meeting 是一個安全的線上會議平台和網路研討會解決方案。隨著世界擁抱遠距工作，線上應用程式（尤其是網路會議軟體）的安全和隱私正在成為人們關注的話題。 Zoho Meeting 遵循協議，透過加密並遵守國際公認的安全和隱私標準來保護您的線上資訊。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Gather
gather.town
Gather 是一個視訊通話空間，可讓多人同時進行單獨的對話，並像在現實生活中一樣輕鬆地進出這些對話。
Airmeet
airmeet.com
探索虛擬高峰會、線上會議和混合活動的首選平台。旨在透過客製化體驗進行互動。免費試用！
JotForm
jotform.com
如果您需要線上表單來產生潛在客戶、分發調查、收取付款等，JotForm 非常適合您。請造訪 JotForm.com 以了解更多有關我們如何提供協助的資訊。
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com 提供最多可容納 1,000 名參與者的高清音訊會議、螢幕分享和視訊會議。註冊一個免費帳戶。
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime 讓用戶可以在線上見面和聊天，Amazon Chime SDK 讓開發人員可以將音訊和視訊協作添加到他們的應用程式中。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zimbra
zimbra.com
Zimbra 提供用於訊息傳遞和協作的開源伺服器和用戶端軟體。要了解更多信息，請訪問 https://www.zimbra.com。
crowdcast
crowdcast.io
世界聚集的地方 — 透過線上活動接觸、參與和發展您的社區。
GoTo
goto.com
GoTo 是一個統一通訊平台，以低廉的價格提供視訊會議、網路研討會和電話系統解決方案。今天就了解更多。