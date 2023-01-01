BestOfDesign
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「BestOfDesign」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
沒有廣告的安全服務，針對設計師、藝術家、產品設計師、工業設計師和熱愛創造的人們進行了全面優化。您可以管理您的個人資料、隱私設定並展示您的技能或經驗。您可以提出問題、分享知識、設計迭代以獲取回饋、提示、新聞、加入或建立群組等等。每年 29 美元，僅限設計師。
網站： bestofdesign.io
免責聲明：WebCatalog 與 BestOfDesign 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。