BestOfDesign

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可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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沒有廣告的安全服務，針對設計師、藝術家、產品設計師、工業設計師和熱愛創造的人們進行了​​全面優化。您可以管理您的個人資料、隱私設定並展示您的技能或經驗。您可以提出問題、分享知識、設計迭代以獲取回饋、提示、新聞、加入或建立群組等等。每年 29 美元，僅限設計師。

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